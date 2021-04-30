В Джурджулештах предотвращена попытка контрабанды сигарет на сумму более 1,3 млн леев

На таможенном посту Джурджулешть задержали грузовик с контрабандными сигаретами.

Вечером во вторник, 27 апреля, сотрудники таможенной службы совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) задержали водителя грузовика, пытавшегося контрабандой провезти через границу более 38 тысяч пачек сигарет Heets-IQOS украинского производства. По предварительной оценке стоимость незадекларированного товара составила более 1,3 млн леев.

Грузовой автомобиль с российской регистрацией, за рулем которого находился 36-летний гражданин Молдовы, направлялся в Турцию, согласно декларации, без груза. Однако рентгеновское сканирование выявило тайник в виде двойной стены в грузовом отсеке. Там и находилось более 38 тысяч пачек сигарет в ассортименте с акцизными марками украинского производителя.

Таможенники изъяли незадекларированный товар, а вместе с ним и транспортное средство, которое использовалось для совершения преступления. Прокуроры намерены требовать для водителя грузовика предварительного ареста, сейчас он задержан на 72 часа. Ему грозит до четырех до 10 лет тюрьмы, а юридическому лицу – штраф в размере до 600 000 леев с лишением права осуществлять определенные виды деятельности, сообщила Генпрокуратура.

Подготовил Михаил Генчу