"Пусть приезжают 1 мая вечером в Кишинев - Молдавская Митрополия готова поделиться"

В Кишинев Благодатный огонь доставят обычным рейсовым самолетом. Православная церковь Украины должна получить Благодатный огонь на Пасху этого года, сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский Епифаний:

Возможно, не в то время, когда хотели, вечером, сразу через несколько часов. Епифаний отметил, что Благодатный огонь в Украину может прибыть утром в воскресенье, 2 мая, и его обязательно распространят по Украине.

- Мы везем Благодатный огонь рейсовым самолетом 1 мая. Украина могла бы также сделать. - говорит «Комсомолке» секретарь Молдавской митрополии Вадим Кейбаш. - Никаких сложностей нет. Мы купили в этом году билет на обычный рейс для одного священника. Он полетит и привезет Благодатный огонь в определенное время — как и в предыдущие годы — в восемь часов вечера.

- Если что, готовы по-братски поделиться с украинцами Благодатным огнем, если они к нам обратятся?

- Если кто-то сможет приехать и взять у нас Благодатный огонь, то, конечно, мы поделимся! Огонь все верующие у нас берут в восемь часов вечера. Могут приехать с лампадкой к этому времени и уехать в любом направлении на Украину - хоть на север, хоть на юг.

Леонид РЯБКОВ