Ждет ли Колбасну судьба Врбетицы?

16 октября 2014 года в местечке Врбетица (Чехия), на складе боеприпасов №16, принадлежавшем болгарскому бизнесмену Е.Гебреву, произошел мощный взрыв. В воздух взлетели 58 тонн боеприпасов, были разрушены десятки зданий, убиты двое сотрудников фирмы Imex – В.Гавранек и Л.Петршик. 3 декабря этого же года на складе №12, в километре от первого, прогремел второй взрыв. На сей раз детонировало еще около 100 тонн боеприпасов. Чешские власти провели расследование, однако его результаты были тут же засекречены.

– Прошло 7 лет, и весной 2021-го, в результате нового военного обострения на Донбассе, когда российские власти дали понять, что намерены поддержать «ДНР» и «ЛНР» против центральных властей Украины, итоги этого разбирательства были внезапно рассекречены. Согласно опубликованным в чешской прессе сведениям, взрывы организовала группа агентов ГРУ, среди которых выделялись Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Анатолий Чепига), специально прибывшие для этого в страну. Гебрев заинтересовал российские спецслужбы тем, что во время войны на Донбассе в 2014 -2015 годах поставлял оружие Украине, а позднее и американцам в Сирию.

Заявления чешских властей, подтвердившиеся расследованиями The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, вызвали возмущение в Кремле. В российских СМИ утверждалось, что происшедшие скандальные разоблачения – всего лишь информационная акция по отвлечению внимания мировой общественности от попытки совершить убийство Президента Беларуси А.Лукашенко, вслед за чем в стране должен был последовать прозападный государственный переворот. Как бы там ни было, Чехия на заявлении не остановилась, 17 апреля выслав из страны 18 сотрудников Посольства РФ. Россия ответила высылкой 20 чешских дипломатов. Так как власти России отказались по требованию Чехии вернуть их обратно, то 22 апреля чешский МИД объявил персонами нон-грата сразу 81 сотрудника российского посольства – 35 дипломатов и 46 административно-технических работников. За это РФ выслала еще 20 чешских дипломатов и потребовала уволить из посольства 91 россиянина. О высылке российских дипломатов (оказавшихся взаимными) объявили также США (формально – за кибератаку Solarvind, химическое оружие и вмешательство в выборы), Польша, Румыния, Болгария, Словакия и другие страны. Всего за неделю было выслано более 140 дипломатов, чего не случалось даже перед Второй мировой войной.

Однако дальнейшее обострение на Донбассе, которое предполагали многие западные (и прозападные в восточноевропейских странах) аналитики, не особенно разбирающиеся в ситуации в самой РФ и вокруг нее, не состоялось. Масштабная переброска войск и вооружения к украинским границам, недвусмысленные предупреждения в адрес властей Украины, в случае наступления украинской армии на районы Донбасса, прекратились, российские части были отведены. Угрозы дальнейшего ужесточения санкций, отключения SWIFT и другие репрессивные меры против российского крупного бизнеса, которые могут нанести ему тяжелейший удар, в случае открытой интервенции РФ в Украину, пока остановили руководство России у опасной черты.

Казалось бы, в деле поставлена точка, и эту страницу можно с облегчением перевернуть. Но происшедшее во Врбетице наводит на более серьезные выводы, прямо касающиеся Молдовы.

Как известно, на военных складах близ села Колбасна Рыбницкого района страны находится примерно 20 000 тонн боеприпасов – патроны, гранаты, мины, авиабомбы, снаряды, объемом в 2500 железнодорожных вагонов. Около 60% из них давно просрочены, использованию, а, тем более, транспортировке куда бы то ни было не подлежат. По расчетам, сделанным еще в 2014-2015 годах, детонация этих боеприпасов по своей силе вполне сопоставима со взрывом ядерной бомбы в 10 килотонн, сброшенной на Хиросиму 6 августа 1945 года. То есть, в случае взрыва, в зоне поражения в той или иной мере окажутся не только Молдова, Украина, Румыния и даже Россия, но, почти наверняка и такие страны, как Болгария, Греция, Чехия, Словакия, Венгрия и другие.

Нынешнее руководство США во главе с президентом Д.Байденом уже неоднократно давало понять, что не только не намерено идти РФ на уступки по принципиальным вопросам, но при каждом удобном случае будет готово ввести против российского руководства новые санкции. Хотя несомненно, что США имеют в виду экономическую и дипломатическую войну, а не «классическую», «горячую». По мере того, как блок НАТО, в котором решающую роль играют США, постепенно укрепляет свои позиции по периметру западных границ России, эта угроза становится все более явственной.

В настоящее время окончательное решение приднестровской проблемы не является актуальным вопросом для администрации Байдена, но США очень внимательно следят за всеми процессами «приднестровского урегулирования». Учитывая, что в последние годы политика РФ создает поводы для введения со стороны США все новых и новых санкций, и то, что на Западе уже не один год обсуждается перспектива возможной «разморозки» замороженных конфликтов на территории бывшего СССР для полной ликвидации пророссийских анклавов в некогда советских республиках, нельзя исключать и такой вариант развития событий, при котором США, использовав один из конфликтов, принудят РФ отказаться от поддержки сепаратистского режима и вывести свои войска из региона. В таком случае, в Молдове вполне может проиграться еще одна «Врбетица», только на много порядков страшнее. Раз уж Россия смогла за относительно второстепенную «вину» перед ней – продажу оружия Украине – поквитаться с целой страной взрывами военных складов, то за вынужденный вывод войск из стратегически важного для себя региона, она постарается взять реванш так, чтобы слышно было минимум по всей Европе.

Как поступить молдавским властям, с учетом этого обстоятельства, сегодня покрыто мраком. А думать и принимать контрмеры надо уже сейчас – чтобы стремительно развернувшиеся события в какой-нибудь отрезок времени не застали Молдову врасплох.

Виктор АЛЕКСЕЕВ