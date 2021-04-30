У православных наступила Страстная пятница. Для верующих это день скорби и траура — они вспоминают, как по Евангелию Иисуса Христа распяли, и своей смертью он искупил грехи человечества.

В этот день принято держать очень строгий пост, не допускаются никакие работы по дому, стирка и уборка. При этом разрешается печь куличи.

После Страстной пятницы наступит Великая суббота — в этот день в Иерусалиме сходит Благодатный огонь, который дает знак верующим, что Иисус воскрес. Уже на следующий день, 2 мая, люди будут праздновать светлое Воскресение Христово.