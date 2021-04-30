В Кишинёве лишь половина учителей и работников школ сделали прививки от коронавируса

Из более чем 12 тысяч кишинёвских учителей и других работников школ, прививку от коронавируса сделала только половина. В муниципальном управлении образования объясняют это тем, что часть педагогов в недавнем времени перенесла коронавирусную инфекцию, и теперь им нужно подождать. Но есть и ещё одна причина.

"Вероятно, это связано и с тем, что у преподавателей есть свои предпочтения относительно вакцины, а в прививочных центрах был препарат только одного производителя", - говорит замглавы управления образования Андрей Павалой.

В теоретическом лицее имени Джордже Менюка привита как раз половина работников.

"У нас 60 человек. Технически персонал привит весь, молодые учителя — нет. Мы проводим беседы, кого-то удается убедить. Кто-то поехал делать прививку в Румынию. Мы все должны осознавать, что вакцинация — единственный шанс избавиться от ковида", - отмечает директор Николай Бабук.

Так считает и Неля Попа, учительница французского с 20-летним стажем: "Я никогда не думала, что занятия будут проводиться дистанционно, а не в школе. Я сразу согласилась на прививку, потому что только так можно побороть пандемию".

Привитые сотрудники лицея говорят — были рады любой вакцине. После первого укола все чувствуют себя хорошо: "Я доверяю этой вакцине, потому что её использовало очень много наших медиков. От коронавируса людей умерло куда больше. А прививки не убивают".

Вакцинация сотрудников сферы здравоохранения началась первого апреля.