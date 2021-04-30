Власти ввели ЧП в области здравоохранения

С 29 апреля 2021 года в административно-территориальных единицах, для которых установлен «красный уровень» эпидемиологической опасности, территориальные комиссии установят чрезвычайное положение в области здравоохранения.

Соответствующее решение было опубликовано Чрезвычайной национальной комиссией в области общественного здравоохранения (CNESP) в четверг, 29 апреля, сообщает zdg.md

Власти также огласили набор мер по профилактике и контролю инфекции COVID-19 на национальном уровне.

- Обязательное ношение защитных масок во всех открытых и закрытых общественных местах, в том числе в общественном транспорте. Маска должна закрывать и рот, и нос.

- Соблюдение физического расстояния между людьми не менее 1 метра, за исключением случаев, когда специальными положениями установлено соблюдение другого расстояния между людьми или в случае правил перевозки людей в общественном транспорте.

- Соблюдение правил гигиены рук.

- Соблюдение правила респираторной гигиены.

- Соблюдение под свою ответственность режима самоизоляции лицами, в отношении которых установлен соответствующий режим.

- Соблюдение физическими лицами, находящимися на территориях или в учреждениях карантинного режима, мер, установленных властями.

Также остаются в силе все меры по пересечению государственной границы - с предъявлением при въезде в страну отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее, чем за 72 часа до посадки, или заполнение эпидемиологической анкеты и соблюдение 14-дневной изоляции