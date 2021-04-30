Эксперт: социалисты понимали чем обернутся их последние действия

Партия социалистов понимала, какой результат ждет их последние политические действия - введение ЧП, препятствие роспуска парламенту и.т.д. Как передает "ИНФОТАГ", такое мнение выразил политолог Игорь Боцан в четверг на дебатах "О чрезвычайном положении в стране и в Конституционном суде: причины, действующие лица и решения".

"Социалисты боролись (против роспуска парламента -"И."), как могли, используя инструменты, которые были у них в распоряжении. Затем, вступив в избирательную кампанию, выложили на стол - борьба "коллективного Запада", "НАТО находится у границ Молдовы и хочет ее захватить". Я абсолютно уверен, что социалисты понимали, какая судьба ждет их решения - и с режимом чрезвычайного положения, и попытку утвердить премьер-министра от парламентского большинства. Но теперь они собирают плоды, семена которых дали всходы - у них уже есть практически подготовленная кампания, заготовленные заранее заявления", - сказал Боцан.

Также эксперт отмечает, что не стоит сравнивать сложившуюся политическую ситуацию в Молдове с Украиной.

"В Украине - крайне специфическая ситуация. Там рейтинги Зеленского серьезно падают в пользу двух других проевропейских партий - Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Но в Молдове и близко нет такой ситуации. Было бы неплохо, если бы ошибки, которые совершает президент, как-то влияли на рейтинг "Платформы DA" или унионистские партии. Но, к сожалению, такого не прослеживается. Но прослеживается другая параллель - социалисты по-своему в панике, потому что боятся, чтобы после досрочных выборов в случае победы правых, с ними не случилось то же, что с пророссийскими партиями в Украине, которые были отстранены от политической жизни", - сказал Боцан.