Ионицэ: В Молдове заметно увеличилась доступность жилья для населения

В Молдове больше чем в два с половиной раза сократилось время, которое граждане тратят на возврат одолженных денег на покупку квартиры, что существенным образом увеличило доступность для населения жилья.

Известный экономист Вячеслав Ионицэ, подсчитал, что сейчас среднегодовая зарплата в стране составляет 5 тысяч евро, передает infotag.md

"Чтобы купить квартиру сейчас, гражданину нужно примерно восемь лет. В 2008 году квартира площадью 70 квадратных метров стоила почти 61 тысячу евро, а цена квадратного метра жилья составляла около 900 евро. Но после глобального кризиса 2008 года, вызванного "бумом" на рынке недвижимости, цены на квартиры упали в большинстве стран. И если в других странах цена снижалась три-четыре года, а затем ценовой тренд развернулся и начал расти, то в Молдове цена снижалась 12 лет: с 900 евро за метр в 2008 году - до чуть более 500 евро в 2020 году на вторичном рынке", - отмечает он.

По расчетам эксперта, средняя зарплата в Молдове позволяет гражданину приобрести квартиру за семь-восемь лет накоплений.

"Уровень среднегодовой зарплаты почти в два раза больше, чем он был пять лет назад. Кривая среднегодовой зарплаты постоянно увеличивается, а курс национальной валюты по отношению к евро остается стабильным. И если квартира сейчас стоит чуть больше 36 тысяч евро, то на ее покупку граждане должны выделить около 7,5 своих годовых зарплат", - подсчитал экономист, указав на то, что теперь граждане должны возвращать деньги, одолженные на квартиру, меньше чем 15 лет назад, когда на это уходило почти 40 лет.