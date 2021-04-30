Майя Санду: Я буду вакцинироваться AstraZeneca

Президент Майя Санду говорит, что в ближайшие 3 месяца все желающие привиться против COVID-19 смогут сделать это, потому что больше не будет проблем с вакцинами. Глава государства отметила, что в ближайшие дни наша страна приобретет значительное количество вакцины, и требует от Министерства здравоохранения начать третью стадию вакцинации, которая охватывает общее население. Майя Санду говорит, что для того, чтобы побудить людей к иммунизации, она сама будет вакцинироваться с AstraZeneca, отмечает IPN.

Президент Майя Санду говорит, что проблема отсутствия вакцины станет историей. Республика Молдова способна приобрести необходимое количество сыворотки AstraZeneca для вакцинации всех желающих иммунизироваться.

„Хорошая новость заключается в том, что в кратчайшие сроки мы завершим переговоры о покупке вакцины, и, начиная с мая, мы получим большое количество вакцины, чтобы в течение следующих 3 месяцев все, кто хочет вакцинироваться, смогли сделать это. Во-первых, это АстраЗенека, это самое большое количество вакцины, которую мы можем купить. Мы ведем переговоры с другой компанией, производящей вакцину, но у нас еще нет окончательного соглашения”, - сказала Майя Санду в ходе передачи „În Profunzime” на ProTV Chişinău.

Глава государства говорит, что не сделала еще прививку и ждет начала третьего этапа Национального плана вакцинации, когда будет разрешена иммунизация населения в целом. Я призываю Министерство здравоохранения открыть процесс вакцинации для всех. Запустить платформу, на которой люди смогли бы записаться, и все, кто хочет вакцинироваться, смогли сделать это, потому что у нас больше не будет этой проблемы с отсутствием вакцины”, - сказала Майя Санду.

По данным портала www.vaccinare.gov.md, с начала кампании по иммунизации против COVID-19 было использовано почти 140 тыс. доз вакцины, что составляет 3% населения, имеющего право на вакцинацию.