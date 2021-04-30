Главная Единый фронт левых партий... Виктор Пелин „В процессе создания левого фронта приверженцы политических формирований должны проявлять осторожность, чтобы не стать жертвами шахматной игры, превращаясь в партнеров мафии и бандитов или пешек имперского фронта, вместо членов так называемого левого фронта…”



Идеологическая несостоятельность возможного фронта



Лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон смирился с неизбежностью досрочных парламентских выборов, выступив с призывом к созданию единого фронта левых партий: „Мы должны пойти единым фронтом против правых партий”. Намерение о создании единого фронта является логичным, если рассматривать возможность увеличения поддержки граждан на досрочных выборах. Пока же есть предпосылки только для создания избирательного блока с участием ПСРМ и Партии „Шор” - формирований, которым удалось сформировать парламентское большинство. Создание единого фронта левых партий не является невозможным, но есть препятствия, которых трудно обойти в этом процессе.



Серьезным препятствием является идеологический аспект. После последнего съезда партии, который прошел в декабре 2020 года, ПСРМ больше не является левой партией. Согласно новой политической программе формирования, официальной идеологией ПСРМ является социальный консерватизм, представляющий собой одно из течений консерватизма. Спешка, с которой руководство ПСРМ навязало изменение идеологической ориентации, свидетельствует о том, что данное решение не было широко обсуждено в рамках формирования, как не обсуждались и последствия принятия идеологии социального консерватизма. В этом контексте намерение ПСРМ присоединиться к Социалистическому интернационалу (СИ), указанное в новой политической программе, вызывает недоумение. Речь идет о том, что идеология социального консерватизма и действия лидеров ПСРМ никак не соответствуют принципам СИ: Согласно основным документам СИ, в том числе Декларации о принципах СИ, присоединенные партии имеют общую цель - демократический социализм. ПСРМ только отказалась от идеологии демократического социализма, которого продвигала в 2014-2020 годах в пользу социального консерватизма;

Демократический социализм выступает за полную гарантию прав человека, а индивидуальная свобода является условием обеспечения человеческого достоинства. Это делает абсурдным намерение ПСРМ присоединиться к СИ, поскольку защита прав человека не была частью приоритетов ПСРМ. Напротив, не так давно лидер ПСРМ выразил поддержку режиму Лукашенко, который жестоко подавил протест граждан, голоса которых украл на президентских выборах 2020 года. Такую же лояльность проявил и к режиму Владимира Путина, который резко сузил гражданские свободы, особенно после опубликования расследования Фонда по борьбе с коррупцией;

СИ принципиально поддерживает процессы глобализации, подчеркивая необходимость уменьшения разрыва между странами Юга и Севера. Также глобализацию поддерживает и президент Китайской Народной Республики (КНР), которую политическая программа ПСРМ ставит среди стратегических партнеров Республики Молдова. Интересное здесь заключается в том, что после того, как в 2017 году китайский лидер Си Цзиньпин в рамках форума в Давосе выступили за глобализацию, лидер ПСРМ в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге решил пойти своим путем: „Глобализация начала уступать принципу глокализации, которая выражается в активизации местных особенностей народов. Для нас принципиально важно укрепить нашу государственность, объединить страну, оторваться от глобализации, в которой Молдова не имеет своего места, нас просто раздавят – и нашу экономику, и традиции, и нашу веру. Для нас важно, чтобы мы шли по пути глокализации, чтобы быть вместе в региональных ассоциациях и с теми странами, с которыми у нас есть общее прошлое”. Приведенные выше примеры показывают, что трудно найти другого политического лидера с более непоследовательным поведением, чем лидера ПСРМ. В этом контексте требование ПСРМ стать центром притяжения для фронта левых партий просто переходит все границы.



Репутация ПСРМ - препятствие на пути единого фронта



Нет сомнений в том, что около десятка небольших партий, малоизвестных серди избирателей, могут ответить на призыв ПСРМ о создании единого фронта. Было бы неплохо, если бы они это сделали. Но лидеры ПСРМ ищут дружбу с известными партиями. Среди них лидер ПСРМ выделяет только Партию коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), выражая свое сожаление и лесть: „Я всегда уважал ПКРМ, даже если были сделаны странные заявления со стороны некоторых представителей партии”. Правда в том, что заявления лидера ПКРМ в адрес лидера ПСРМ вовсе небыли странными, они даже были весьма уместными: нынешние лидеры ПСРМ - неблагодарные люди, которых продвинула на вершину политической пирамиды Партия коммунистов, которую они предали, как и ее лидера Владимира Воронина и это известный факт. Усугубляющим обстоятельством является то, что предательство произошло в решающий момент, когда ПКРМ была готова взять реванш за потерю власти в 2009 году. Впоследствии, при неприкрытой поддержке президента Владимира Путина, ПСРМ конфисковала электорат ПКРМ;

возможности лидера ПСРМ были оценены лидером ПКРМ в терминах, часто используемых пропагандистами ПСРМ, поэтому претензии неуместны. Примеры девиантного поведения со стороны ПСРМ можно привести множество. Склонность лидера ПСРМ к игре в шахматы со своими партнерами известна потенциальным членам левого фронта. Лидеры формирований, которые согласятся на присоединение к возможному левому фронту, должны учитывать и другие факторы, которые гораздо важнее идеологической несостоятельности и подпорченной репутации ПСРМ. Таким образом, партии, присоединившиеся к левому фронту, станут потенциальными союзниками мафии и бандитов (мин. 7.00-15.21). Будущие партнеры ПСРМ должны учитывать, что идеологическая несостоятельность и подпорченная репутация ПСРМ - это мелочи. Фактически, у ПСРМ есть определенная цель, которую она с трудом маскирует - сохранение Республики Молдова в сфере влияния России. Поэтому партии, которые возможно присоединятся к левому фронту, рискуют стать частью российского имперского фронта, так, как стала ПСРМ, согласившись: поддержать аннексию Крыма Российской Федерацией, чтобы стать бенефициарами поддержки Владимира Путина в ущерб ПКРМ. Речь идет о факте, о котором стало известно раньше, но который был подтвержден позже, имея и более поздние последствия;

принять щедрое финансирование со стороны Газпрома на сумму 700-800 тыс. долларов на ежемесячное содержание партии;

открыть в Кишиневе филиал Изборского клуба, части российского имперского фронта, члены которого воевали в Донбассе и открыто выступают за включение Приднестровья и Донбасса в состав России;

ретранслировать на территории Республики Молдова пропаганду через российские телеканалы, чтобы воспользоваться и распространением собственной партийной пропаганды;

перенять российский социальный консерватизм, являющимся официальной идеологией правящей Партии Единая Россия, лидером которой является Владимир Путин. Убеждаемся, что изменение идеологии ПСРМ означает не только переход с левого политического спектра к правому, это означает адаптацию идеологии, разделяемую ПСРМ к соглашению о сотрудничестве, подписанному с Единой Россией еще в 2017 году. Таким образом, цели Партии Единая Россия стали и целями ПСРМ. Приведенные выше примеры подтверждают этот факт.



Выводы



Идеологическая несостоятельность ПСРМ стала очевидной и вредной для формирования. Отказ от идеологии демократического социализма в пользу социального консерватизма – это контрибуция российскому имперскому фронту, правящей партии России - Единая Россия и президенту Путину. Последний открыто вовлекался в выборы в Республике Молдова, способствуя резкому росту поддержки про-русских избирателей для ПСРМ, с 0.5% до ~20%. Впоследствии открытая поддержка была замаскирована финансовыми инъекциями со стороны Газпрома и др.



В процессе создания левого фронта приверженцы политических формирований должны проявлять осторожность, чтобы не стать жертвами шахматной игры, превращаясь в партнеров мафии и бандитов или пешек имперского фронта, вместо членов так называемого левого фронта.



Рекомендация



ПСРМ рекомендуется изменить информацию с официального сайта в соответствии с положениями новой политической программы. В частности, в рубрике О партии рекомендуется внести изменения о доктрине партии: социальный консерватизм. Так будет корректно по отношению к потенциальным приверженцам единого левого фронта, которые могут попасть в ловушку демократического социализма.

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