Марк Ткачук: Должность президента в Молдове не нужна

Экс-депутат парламента, один из лидеров партии «Гражданский Конгресс» Марк Ткачук утверждает, что должность президента в Молдове должна быть упразднена. Заявление прозвучало в ходе передачи «Территория Свободы» с Лилией Бураковски.

«Я всегда относился к тем политикам, которые негативно относятся к любым изменениям Конституции. Я всегда считал, что не в Конституции проблема, а в способности её исполнять и эту способность в себе надо развивать», заявил Ткачук.

Экс-депутат отметил, что если в случае с избранием Воронина на пост президента в парламенте соблюсти конституционные положения дважды получилось, то впоследствии это уже не удалось.

«В случае Владимира Воронина это носит исключительный характер. Это особая партия, особый авторитет и более ни в одной партии не было кандидата в президенты при наличии у этой партии конституционного большинства в парламенте», подчеркнул Марк Ткачук.

Лидер Гражданского Конгресса упомянул и о неоднократном изменении Конституции в угоду политическим интересам.

«Посмотрите, что они делали с этой Конституцией. Там много мин заложенного действия. За последние годы было много нарушений духа и буквы Конституции», отметил Ткачук.

Политик отметил, что в таких условиях уже надо делать выводы и страховаться, чтобы «шаловливые и продажные депутаты не совали туда пальцы».

Ткачук подчеркнул, что «Гражданский конгресс» выступает за упразднение должности президента. «Зачем нам этот начальник, надувающий щёки? Он путается под ногами, он мешает всем, он путает международных партнёров. Это путает людей, которые идут на прямые выборы, чтобы выбрать «старшего подметальщика в холерном бараке»», подчеркнул экс-депутат.

«Вот когда будем жить, как в Италии или Германии, когда опять поднимем уровень политической культуры, когда достигнем стандартов, когда общество будет достаточно щедро, чтобы оплачивать символическую должность – тогда другое дело, а сейчас президент не нужен», подытожил Марк Ткачук.