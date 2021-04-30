Воронин: Санду и Маноле захватили государство

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Лидер коммунистов Владимир Воронин выпустил пресс-релиз, в котором обвинил Майю Санду и Домнику Маноле в том, что они захватили государство.
Лидер коммунистов говорит, что решения о роспуске парламента и отмене чрезвычайного положения были незаконными.
«Следующим звеном в цепи беззакония, которое доказывает наличие соглашения между Майей Санду и ее верной слугой Домникой Маноле, является поспешность, с которой Санду подписала указ о роспуске парламента, учитывая, что чрезвычайное положение не было отменено парламентом, а только приостановлено по решению Конституционного суда», - говорит Воронин.
Лидер коммунистов обвиняет Санду и Маноле в «явном антигосударственном соглашении».
«Очевидно, что никакие решения неконституционного президента и неблагополучного КС не могут остановить пандемию. Но им наплевать на жизнь и здоровье граждан», - отмечает Воронин.
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