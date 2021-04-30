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Игорь Додон заявил о вероятности переноса досрочных выборов
30.04.2021

Досрочные выборы, вероятно, придётся перенести — потому что президент Майя Санду под давлением общественности будет вынуждена снова ввести чрезвычайное положение. Такое мнение выразил председатель Партии социалистов Игорь Додон. По его словам, к концу мая Молдова может столкнуться со всплеском ковид-заболеваемости и суточным приростом в две с половиной тысячи случаев.

"Не нужно было спешить, потому что тем самым вы создали риск здоровью граждан. Нужно было согласиться с нашим предложением и провести выборы в августе. Обсудить, выделить деньги и идти вперёд", - заявил Додон. 

Додон повторился, что ПСРМ готова к досрочным парламентским выборам, но считает нужным провести их в начале осени. Тогда, по его оценкам, от коронавируса будет привит миллион человек.

Президент Майя Санду назначила датой выборов 11 июля. В пресс-службе главы государства отказались прокомментировать заявления Додона.


 
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