RISE: В день похищения Чауса в Молдове были еще четверо спецагентов с Украины с паспортами прикрытия

Журналисты-расследователи из RISE Moldova совместно с украинскими коллегами из Слiдство.инфо идентифицировали ещё четверых человек из Украины под паспортами прикрытия, входивших в группу тех, кто мог учавствовать в похищении в Кишиневе экс-судьи Николая Чауса, передает IPN cо ссылкой на новое расследование RISE Moldova.

Двое граждан с паспортами на имена Алексея Сотников и Алексей Нечаев прибыли в Республику Молдову за 10 дней до похищения Николая Чауса, а за 8 дней в страну взъехали Андрей Бородиной и Сергей Гончар. Через 6 часов после похищения трое мужчин, кроме Сергея Гончара покинули Молдову.

Проверив четверых мужчин в различных украинских базах, репортеры пришли к выводу, что группа иностранцев проникла в Молдову по паспортам прикрытия, то есть под чужими именами (такие используются спецслужбами для спецопераций).

Журналисты также узнали, что по состоянию на 26 апреля уголовное дело факту похищения в Кишиневе гражданина Украины Николая Чауса (спустя три недели после похищения) в Украине, в отличие от Молдовы, открыто не было.

Соавтор международного расследования, журналист RISE Moldova Владимир Тхорик в своем обзоре для Global Voices несколькими днями ранее резюмировал, что „похищение подозреваемого в коррупции судьи на некоторое время приведет к охлаждению двусторонних отношений соседних Молдовы и Украины”.

„При любом сценарии обе истории (и бегства Чауса в Молдову и его исчезновения) стали наглядной демонстрацией того, как многолетнее использование политическими элитами Украины и Молдовы правоохранительных органов и юстиции в личных целях создает угрозы для региональной безопасности”, — констатирует Тхорик.