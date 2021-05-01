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На устах
Священник: Пасха - это не обжорство за столом, когда нет Христа
01.05.2021

Священник Андрей Русу из столичной церкви Святого великомученика Димитрия отметил, что истинные христиане, которые действительно понимают религиозный аспект Пасхи, переживают во время этого праздника самую большую радость в году.

„Праздник Воскресения Христова – это праздник, наполняющий нас уверенностью в том, что мы не смертны, в том, что во Христе у нас есть вечная жизнь, и эта смерть, которая с нами происходит, есть лишь смерть тела, через которую мы переходим от одного способа существования к другому, в том же Царстве Бога, в которое мы вошли через рождение”, - рассказал священник.

В беседе с корреспондентом IPN отец Андрей Русу назвал очень важным, чтобы каждый умел различать нерелигиозную и религиозную Пасху. Потому что, к сожалению, в эпоху секуляризации многие празднуют секуляризированную Пасху, из которой исчез Христос. А выражение „счастливой Пасхи”, кроме того, что оно наводит на мысль о скотском мероприятии, также связано исключительно с праздничным столом, кроликами и всем тем, что касается гастрономии, а не религиозного аспекта.

„Ведь на христианскую Пасху мы празднуем Воскресение Христа Спасителя. И практикующие христиане не только празднуют в этот воскресный день, но и начинают готовиться к празднику за 49 дней до него, посредством Пасхального поста. Затем ключевой является Страстная неделя, в течение которой мы проходим Крестный путь вместе с Христом. Мы переживаем с Христом Его страсти, чтобы испытать радость Воскресения. Воскресение невозможно без прохождения Крестного пути”, - пояснил священник.

По его словам, Воскресение Христово напоминает о смерти и о жизни. О том, что смерть была попрана через Христа, и что через Воскресение Христа мы обрели вечную жизнь. „С этими мыслями христиане должны провести праздник Пасхи. Остальное – это секуляризованные вещи, которые не имеют ничего общего с Пасхой людей верующих. Люди настолько успешно развели маркетинг на теме этого праздника, что создали свою собственную Пасху. Но значение имеет только духовная часть, и она состоит в том, чтобы найти Его, вместе с мироносицами и учениками, Христа, воскресшего из могилы – вот что на самом деле рождает радость Воскресения”, - отметил Андрей Русу.

По его словам, день Пасхи следует провести в Церкви. Под Церковью мы понимаем общину христиан, которые собираются вместе для прославления Христа, а также наши семьи. Семья христиан – это маленькая церковь, и из многих маленьких церквей состоит большая Церковь.

Священник рассказал, что в пасхальную ночь, с соблюдением всех антиэпидемических мер, в церкви и в церковном дворе с огромной радостью поют тропарь „Христос воскресе из мертвых”. Затем, после ночи молитв, христиане расходятся по домам, чтобы отдохнуть. Далее следует праздничное застолье, в ходе которого важны не блюда на столе, а атмосфера радости. Собравшиеся вновь поют „Христос воскресе”, обсуждают семейные дела, радуются возможности быть вместе, с Христом во главе стола.

Во второй части пасхального дня во всех храмах служат Великую вечерню, присущую этому дню. Христиане идут на Вечерню, чтобы разделить свою радость с общиной, в рядах которой они состоят.

Священник подчеркнул, что ещё одним важным аспектом, о котором мы обязательно должны помнить, в том числе и в день Пасхи, является забота о нуждающихся. „И в этот день мы должны заботиться о них, приносить им радость нашим отношением – в виде подарков с праздничного стола или чего угодно иного. Иначе Христос не воскрес в нашей жизни и в наших душах, если мы не будем заботиться о тех, кому в жизни пришлось хуже нас”, - добавил отец Андрей Русу.


 
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