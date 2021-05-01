Даниел Ионицэ не должен покидать Кишинев, не извинившись

Александр Казанский

Посол Румынии в РМ Даниэл Ионицэ может покинуть свой пост досрочно, сообщили информационному ресурсу Sinteza.org дипломатические источники из Бухареста. Есть информация о том, что обсуждался вопрос о его возможном досрочном отстранении.

Напомним, Ионицэ оскандалился, заявив, что граждан Молдовы нужно сначала вакцинировать от «примитивного молдовенизма», а уж потом от коронавируса. Слова вылетели не просто так, посол после этого «увековечил» оскорбление на своей странице в социальной сети, показав, что оно сделано осознанно и он действительно ощущает на себе «бремя белого румына».

Слова Ионицэ возмутили большинство граждан страны. Первым волну негодования поднял депутат ПСРМ Григорий Новак, потребовавший от румынского посла извинений перед всем молдавским народом.

Экс-Президент Молдовы Игорь Додон разразился гневным заявлением: «Когда администрацию президента и КС возглавляют граждане Румынии, посол этой страны считает, что может позволить себе многое». По его словам, Ионицэ прекрасно знает, что ему не стоит ждать адекватной реакции от главы молдавского государства: «Он себя почувствовал увереннее после того, как один гражданин Румынии стал президентом страны, а другой гражданин Румынии - председателем КС. В этом случае им и парламент не нужен. Потому что оборзели и чувствуют себя как дома».

По словам Додона, Ионицэ не допускал подобных высказываний, когда гостил у него: «Когда он был у меня в погребе в Садово и пил молдавское вино, которое я делал своими руками, он не называл молдаван «примитивными». Его еще не освистывают только потому, что мы - добрые люди. Но он должен просить прощения у молдаван. Потому что если бы наш посол в Румынии так бы высказался о гражданах той страны, его бы если не МИД, то граждане вывели бы и за руки-за ноги перебросили бы через Прут».

Политик Марк Ткачук написал: «Непозволительно рассуждать о народе как о стае бродячих собак, ждущих помощи румынского ветеринара». После этого посол Румынии был приглашен в министерство иностранных дел и европейской интеграции, где его призвали «воздерживаться от заявлений, которые нарушили бы право на плюрализм взглядов в молдавском обществе, гарантированное законом, Конституцией страны и международными обязательствами Республики Молдова». Однако неприкрытый язык ненависти остался без ответа президента Молдовы Майи Санду. От нее, правда, ничего особенно и не ждали...

Она, а также «уважаемые» европейские партнеры промолчали. Они так заняты борьбой за толерантность в мировом масштабе, что слона с его хамством и нетерпимостью в своем огороде не приметили. Может, «примитивный молдовенизм» включен Европейской комиссией в список семи смертных грехов, спросил Ткачук? Никакого публичного осуждения со стороны послов ЕС, аккредитованных в Молдове, никакого намерения вакцинировать Ионицэ от подобных высказываний. Но, быть может, сделал выводы Бухарест? Это было бы по-европейски.

Есть информация о том, что дискуссию «на высоком уровне» с Ионицэ все же вел в румынском МИДе министр Богдан Ауреску, объяснив, что подобные заявления в публичном пространстве «непростительны для дипломата», потому что «это ставит румынское государство в неприятную ситуацию».

Но действительно ли Ионицэ будет наказан? Если его просто отзовут – это еще ничего не будет значить, ведь срок аккредитации у посла и так заканчивается. Хотелось бы слышать извинения президента Румынии Клауса Йоханниса – ведь посол представляет в том числе и его. Или хотя бы извинения Богдана Ауреску, который также лично ответственен за произошедшее.

Но, может, в Бухаресте все считают нас людьми второго сорта, которых можно оскорблять, потому что они по привычке утрутся?

Игорь Додон, будучи главой государства, такого бы не стерпел. Майя Санду – дело другое. И все же интересно, как после этого глава государства, не заступившаяся за свой народ, будет продолжать и дальше петь песенку унионистов о братской дружбе старшего брата с младшим, «примитивным молдовенистом»? Или, быть может, ей ее американский консультант Дерек Хоган не разрешает поставить на место зарвавшегося союзника по НАТО?

Что же дальше? Никого в Кишиневе не интересует судьба посредственного дипломата Ионицэ и перипетии его дальнейшей карьеры. Но молдавский народ ждет извинений!

Мы следим за ситуацией, и если их не последует, это будет означать, что Бухарест действительно считает молдаван примитивным меньшинством на румынском пространстве, людьми второго сорта. А если утрется и Майя Санду, у которой еще есть время пересмотреть свое отношение к хамству, значит, и она тоже так считает. И тогда все, кому не лень, могут впредь спокойно оскорблять наш народ.

Ждем реакции и не забываем нанесенных оскорблений!