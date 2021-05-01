НЧКОЗ утвердила регламент работы рынков: с 06:00 до 18:00

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья вновь утвердила правила работы рынков в условиях пандемии. Торговые центры и непродовольственные магазины будут работать до 18:00. График работы рынков увеличен: с 06:00 до 18:00.

Об этом сообщает nokta.md. Администраторы рынков и экономические операторы на своей территории должны обеспечить соблюдение следующих конкретных мер по предотвращению и контролю инфекции COVID-19, сообщается в новом постановлении НЧКОЗ:

- Организация и мониторинг потока посетителей/покупателей с выходами и отдельными входами.

- Предупреждение посетителей/покупателей об обязанности соблюдения физического расстояния в 1 метр, в том числе по требованию продавцов.

- Допуск на территорию рынка исключительно посетителей/покупателей с защитными масками, кроме детей до 5 лет.

- Мониторинг здоровья сотрудников, в том числе термометрия, в начале рабочего дня.

- Обязательный замер термометрии при входе у каждого посетителя/покупателя, с запретом доступа на территорию рынка лиц с повышенной температурой тела и информирование их о необходимости консультации с врачом.

- Установка в видимых и доступных для посетителей/покупателей местах средств с дезинфицирующим раствором на спиртовой основе для гигиены рук.

- Обязательное обеспечение всех сотрудников средствами защиты (маски, перчатки).

- Организация торговых мест на расстоянии 2 м между ними.

- Обеспечение исправного функционирования санитарных узлов (туалетов, раздевалок) на территории рынков (павильоны и др.), их постоянное обеспечение дезинфицирующими растворами, подключение к водопроводной сети и системе канализации.

- Организация дезинфекций инвентаря и рабочих поверхностей спиртовыми растворами с периодичностью не менее чем три часа, но без ущерба для качества и безопасности продуктов.

- Проведение в конце каждого дня дезинфекции инвентаря, холодильного оборудования, складских и торговых площадей, прилавков и всей территории.