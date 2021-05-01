Пасхальная корзина таит в себе подлинные символы божественного начала

По традиции, в пасхальную ночь христиане приходят в церковь, чтобы помолиться, взять частицу Благодатного огня и освятить пищу. В Пасхальной корзине обязательно должны находиться пасха, красные яйца, мясо ягнёнка, вино, полотенце и свеча. Практически всё содержимое этой корзины олицетворяет собой божественное начало, рассказала IPN Раиса Осадчи, этнолог, научный сотрудник Института культурного наследия.

Продукты, которые мы освящаем в пасхальную ночь, отнюдь не случайны и несут в себе глубокий смысл. „Красное яйцо заменяет собой космогоническое божество, из которого были сотворены миры. Пасхальный кулич является символом нашей преданности божественному началу, ягнёнок олицетворяет жертву Христа, а вино – это кровь Иисуса. Поэтому не освещают белое вино, и ни в коем случае – крепкое спиртное”, - поясняет Раиса Осадчи.

По словам этнолога, яйцо, как символический элемент, играет самую активную роль. „Яйцо готовят в Великий четверг, когда Небеса открываются, и сохраняют его на всех этапах до Русалий, когда Небеса вновь закрываются. Более того, поскольку яйцо окрашено, расписано и украшено, его возводят в ранг божественного начала. Затем, ритуально его разбивая, его приносят в жертву”, - отмечает этнолог.

Но только этими продуктами христиане не ограничиваются. „В корзину также можно положить соль, которую затем смешивают с солью, потребляемой в течение года. Так освящают все блюда и обеспечивают взаимопонимание в доме. В корзине могут находиться и коровий или овечий сыры, молочные продукты, которые обладают тем же символизмом возрождения и преображения”.

Помимо мяса ягнёнка, можно освящать и другие мясные продукты. „Кладут свинину, потому что свинья является аграрным божеством, и на пасхальном столе у нас присутствует поросёнок с хреном. Это также может быть кролик – древний образ духа пшеницы. Поскольку мы являемся аграрным народом, этот образ даже старше, чем образ ягнёнка, но ягнёнок чаще олицетворяет Иисуса Христа”, - рассказывает научный сотрудник.

При желании христиане могут взять с собой в церковь чеснок и мак. „Освящённый чеснок можно применять для снятия чар. Мак также используют в поминальные ночи, когда, как считается, стригои более активны”, - продолжила этнолог.

Эти же продукты кладут в корзинку и в Родительский день, но при этом в некоторых регионах к ним добавляют белую бабу и чёрную бабу. „Они означают наш и потусторонний миры. Но это отзвук эпохи неолита, дошедший до нас со времён Богини-матери, потому что и цвета, и округлые формы относятся к женскому типу”, - поведала Раиса Осадчи.

По словам этнолога, очень важно, чтобы все эти продукты были защищены. „Пасхальную корзину накрывают полотенцем, чтобы оградить её от прикосновений злых духов. Это полотенце является матрицей, которая накрывает собой вещи и отделяет священное от профанного”. Роль свечи также символична, ведь огонь очищает пространство.

Конечно же, по возвращении домой постившиеся прихожане могут отведать этими освящёнными блюдами. „Это – совместное причащение к божественному, когда всё тело, во всей его сложности, освящается и становится чище, чем после любого причастия”, - рассказала Раиса Осадчи, этнолог, научный сотрудник Института культурного наследия.