В Кишиневе на месяц перекроют движение транспорта по ул. Крянгэ

Примэрия сообщает, что в период с 1 по 31 мая с. г. движение транспорта по улице Иона Крянгэ будет полностью остановлено на участке между улицами Алба-Юлия и Е. Коки, за исключением движения общественного транспорта в сторону ул. Алба-Юлия.

Такая мера принята столичными властями в связи с выполнением работ по прокладке инженерных сетей в рамках проекта «Капитальный ремонт ул. Иона Крянгэ, включающий реабилитацию водопровода и канализационных сетей», передает noi.md

Во время выполнения указанных работ движение общественного транспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбусы:

— открывается дополнительный троллейбусный маршрут «D» «Балканское шоссе - Университет медицины», который будет курсировать по следующему маршруту: ул. Алба-Юлия, ул. Конституции, ул. Василе Лупу, ул. Тудора Владимиреску (фабрика «Аским»), ул. Константина Стере, ул. А. Щусева, ул. Михай Витязул, ул. Колумна, ул. Х. Коандэ, ул. И. Крянгэ, ул. Алба-Юлия; количество единиц подвижного состава будет пополняться по мере необходимости; - маршрут № 27 отменяется;

- маршрут троллейбуса №1 изменится следующим образом: в направлении сектора Буюканы — по бул. Штефана чел Маре, ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. Константина Стере, ул. Василе Лупу, ул. Тудора Владимиреску, в направлении центра города — от ул. Тудора Владимиреску до ул. Василе Лупу, ул. Константина Стере, ул. А. Щусева, бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;

- маршрут троллейбуса №3 изменится следующим образом: в направлении ул. Алба-Юлия - по установленному маршруту, в сторону центра города — от ул. Алба-Юлия по ул. Конституции, ул. Василе Лупу, ул. Тудора Владимиреску (фабрика «Аским»), ул. Василе Лупу и далее по установленному маршруту;

- маршрут троллейбуса №4 изменится следующим образом: в направлении сектора Буюканы - с ул. Василе Лупу по ул. Тудора Владимиреску (фабрика «Аским»), в сторону центра города — от ул. Тудора Владимиреску (фабрика «Аским»), ул. Василе Лупу и далее по установленному маршруту;

— маршрут троллейбуса №21 сокращается от площади Дмитрия Кантемира до ул. Барьера Скулень; — маршрут троллейбуса №22 сокращается от площади Дмитрия Кантемира до парка «Алунелул»; — маршрут троллейбуса №35 изменен следующим образом: от ул. Тудора Владимиреску до ул. Василе Лупу и далее по установленному маршруту.

Автобусы:

— маршрут автобуса №11 сокращен до Площади объединения;

— маршрут автобуса №26 изменится следующим образом: в направлении ул. Алба-Юлия — по установленному маршруту; в сторону центра города — от ул. Алба-Юлия до ул. Конституции, ул. Василе Лупу, ул. Константина Стере, ул. А. Щусева, бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы:

- маршруты микроавтобусов №101 и №125 изменятся следующим образом: в направлении сектора Буюканы - по установленным маршрутам; в сторону центра города — от Площади объединения до ул. Конституции, Василе Лупу, ул. Еужена Коки, ул. И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;

- маршрут микроавтобуса №103 изменится следующим образом: в направлении сектора Буюканы - по установленным маршрутам; в сторону центра города — от ул. Белинского до ул. Иона Некулчи, ул. Еужена Коки, ул. И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;

- маршруты микроавтобусов №121 и №172 изменятся следующим образом: в направлении сектора Буюканы - по установленным маршрутам; в сторону центра города — от ул. Алба-Юлия по ул. Иона Пеливана, ул. Белинского, ул. Иона Некулчи, ул. Еужена Коки, ул. И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;

- маршрут микроавтобуса №124 изменится следующим образом: в направлении сектора Буюканы - по установленным маршрутам; в сторону центра города — от ул. Иона Пеливана по ул. Белинского, ул. Иона Некулчи, ул. Еужена Коки и далее по установленному маршруту;

- маршрут микроавтобуса №174 изменится следующим образом: в направлении сектора Буюканы - по установленному маршруту; в сторону центра города — от ул. Корнулуй по ул. Василе Лупу, ул. Белинского, ул. Иоаны Раду, ул. Еужена Коки, ул. И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;

- маршрут микроавтобуса №185 изменится следующим образом: в направлении сектора Буюканы - по установленному маршруту; в сторону центра города — от ул. Кодрилор до ул. Тудора Владимиреску, ул. И. Крянгэ, ул. Конституции, ул. Василе Лупу и далее по установленному маршруту.

Муниципальные профильные службы просят у граждан извинения за созданные неудобства.