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Экономика
Сколько будут стоить досрочные парламентские выборы: ЦИК утвердил смету
30.04.2021

Досрочные парламентские выборы будут стоить Молдове более 125 млн леев. Центральная избирательная комиссия сегодня утвердила смету на организацию и проведение выборов 11 июля. 

Точная сумма, которую запросят у правительства, - 125 046 700 леев. При этом глава пресс-службы кабмина Марина Нани пока не ответила, где исполнительная власть найдет деньги. 

Согласно утвержденной ЦИК смете, около 123 миллионов леев пойдут на работу членов комиссии, избирательных бюро на участках, а также на средства защиты в условиях эпидемии COVID-19. Чуть более двух миллионов - выделят на деятельность Центра непрерывного обучения при ЦИК. С учетом того, что расходы на проведение досрочных выборов не предусмотрены в госбюджете на 2021 год, действующий кабмин может выделить деньги из Резервного фонда или найти другие источники финансирования. 

28 апреля Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и объявила дату досрочных выборов. Этому предшествовало решение Конституционного суда, признавшего, что введение режима ЧП в Молдове было незаконным. 


 
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