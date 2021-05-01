Десять районов Молдовы вывели из "красной" зоны по коронавирусу

Вышли из-под красного кода. Из списка исключили десять районов. В их числе: Калараш, Леова, Ниспорены и Кантемир. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой.

Решение приняли в связи с тем, что за последние две недели там зарегистрировали менее 100 случаев заболевания на 100 тысяч жителей. В райбольницу Калараша зараженные не поступали с 26 апреля. Те, кто заболел COVID-19 раньше, проходят лечение в Кишиневе. За две недели в районе выявили 81 инфицированного на 100 тысяч человек.

"У нас меньше случаев из-за того, что иммунизация проходит довольно хорошо, люди положительно относятся к вакцине", - рассказывает замдиректора райбольницы Калараша Ион Веверицэ.

Пошло на спад число случаев заболевания и в Леовском районе. Там за две недели зафиксировали 78 зараженных на 100 тысяч жителей.

По словам главы Управления общественного здоровья Хынчешт, которое отвечает и за ведение статистики в Леове, снижение числа пациентов связано с иммунизацией: "Эпидемиологическая ситуация в Леовском районе действительно удовлетворительная, я думаю, мы добились этого результата совместными усилиями — медицинской системы, а также населения, которое стало ответственнее. К тому же началась кампания вакцинации, все привезенные в Леовский район дозы были использованы".

Выправилась ситуация и в Тараклийском районе.

Хуже всего дела обстоят в приднестровском регионе. Там на 100 тысяч населения зарегистрировали 629 случаев заражения. На втором месте Бельцы, где выявили более 320 заболевших. Чуть менее 300 инфицированных на 100 тысяч человек выявили в Бричанском районе и Кишиневе. Еще почти 230 - в Единцах.