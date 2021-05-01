Китайская вакцина: Молдова заплатила $13,5 за дозу вакцины CoronaVac

Молдова заплатила 13,5 долларов за дозу вакцины CoronaVac от китайского производителя Sinovac.

Соответственно, полный курс вакцинации одного человека обходится нам из государственных средств в 27 долларов, то есть примерно 482 лея, передает nokta.md со ссылкой на sanatateinfo.md

Вначале китайская компания Sinovac предложила 15 долларов за дозу, но после переговоров с CAPCS цена опустилась до 13,5 долларов.

Правда, неясно, сколько стоит перевозка вакцин, поскольку пресс-служба парламента написала, что два молдавских пилота на самолете Air Moldova привезли вакцину в Кишинев.