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В Кишинёве объявлен "красный" уровень угрозы распространения коронавируса
01.05.2021

В Кишиневе объявлен красный уровень угрозы распространения коронавируса. Такое решение было принято муниципальной Комиссией общественного здоровья.

Продовольственные и непродовольственные рынки в ближайшее время будут работать с 6:00 до 18:00, санитарный день - понедельник. В то же время обязаны закрываться столичные торговые центры и непродовольственные магазины. Число посетителей должно быть ограничено - из расчета по четыре квадратных метра на каждого человека. 

В силе остается масочный режим в общественных местах, в том числе, на улице и в общественном транспорте. Маски должны накрывать нос и рот. Под запретом работа ночных клубов и дискотек, а также проведение свадеб, крестин и других праздников в заведениях общепита. Они, в свою очередь, не смогут обслуживать клиентов с 22:00 до семи часов утра.

Комиссия запретила организацию выставок, ярмарок, фестивалей в закрытых помещениях, а также научных конференций, спортивных состязаний и олимпиад. То же самое касается мероприятий со зрителями в кинотеатрах, театрах, домах культуры.

Жителям города рекомендуют не собираться больше трех человек в парках, на аллеях и пляжах, а людей старше 63 лет просят не выходить из дома без необходимости. 


 
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