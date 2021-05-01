Служители церкви прокомментировали решение властей о службах в пасхальную ночь

В пасхальную ночь прихожан всё-таки пустят в храмы. Но с рядом ограничений. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья распорядилась, чтобы все соблюдали расстояние в два метра друг от друга. В течение праздничной литургии ношение масок обязательно.

Священнослужители должны будут дезинфицировать все поверхности каждые несколько часов. Если в каких-то церквях решат провести службу под открытым небом, всем присутствующим все равно нужно будет носить маску и соблюдать дистанцию.

"Мы получили хорошие новости, которых ждали все верующие. В праздник Вербного воскресенья нам запретили входить в храм, и в итоге мы все замерзли", - говорит настоятель церкви Сретения Господня Октавиан Мошин.

Священники заверили, что будут следить за тем, как прихожане выполняют правила: "Мы учтем и примем все необходимые меры, чтобы все прошло хорошо и с соблюдением дистанции. Но хочу отметить, что люди могут заболеть и вне церкви - за столом, во время встреч, о есть это еще и вопрос гигиены, ложек и так далее", - говорит настоятель церкви Святой Феодоры из Сихлы Иоан Чунту.

Чрезвычайная комиссия запретила целовать иконы и руку священника, а также раздавать поминальные дары в церкви. Благословение должно будет происходить с расстояния в один метр.

Как сообщила пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Мариана Бециву, в ночь Воскресения Христова будут дежурить три тысячи полицейских. Правоохранители будут патрулировать церкви, чтобы убедиться, что и прихожане, и священники соблюдают все эпидемиологические правила.