Диаспору просят зарегистрироваться для участия в досрочный выборах: в базе данных 60 тысяч избирателей

Вчера Центральная Избирательная Комиссия открыла онлайн регистрацию для граждан, проживающих за границей и в Приднестровье.

Предварительная регистрация является одним из важных критериев, лежащих в основе решения ЦИК, об открытии избирательных участков за границей для граждан РМ с правом голоса. Процедура заканчивается за 45 дней до даты выборов.

Избирателям предлагается заполнить онлайн-форму по следующей ссылке:

https://inregistrare.cec.md/Person

Зарегистрироваться они могут и на сайте alegator.md или в диппредставительствах нашей страны за границей. Необходимые формуляры можно заполнить до 27 мая. При этом Центральная избирательная комиссия отмечает, что в силе останутся и бланки, поданные для регистрации на прошлых выборах. Однако те, кто сменил место жительства, должны внести необходимые изменения.

В настоящее время в базе данных ЦИК числится более 60 тысяч граждан Молдовы, проживающих за рубежом, сообщает publika.md. Количество участков, открытых за границей, устанавливают в соответствии с числом ранее зарегистрированных избирателей.