Додон: В Молдове достаточно доз вакцин, чтобы активизировать иммунизацию населения

На данный момент в Республику Молдова завезено более 600 тысяч доз вакцин от коронавируса.

Этого достаточно, чтобы активизировать в ближайшие 2-3 недели иммунизацию от коронавируса, считает Игорь Додон, передает aif.md

– Думаю, такими темпами к концу мая мы сможем достигнуть 250-300 тысяч вакцинированных. Но нужно минимум 600-700 тысяч, чтобы начать кампанию. Очень надеюсь, что в июне мы приобретем ещё миллион доз «Спутника V», чтобы к концу июля у нас был хотя бы миллион вакцинированных граждан, – сказал председатель ПСРМ.

Игорь Додон добавил, что покупать вакцины во время предвыборной кампании будет проблематично, но выразил надежду на то, что решение будет найдено