Эммануил Гриншпун. О восстановлении синагог и Евро-Азиатском Еврейском Конгрессе

Павел Зинган

Эммануил, добрый день. Рад поводу пообщаться с тобой. Думаю, что мы не виделись лет пять, а то и больше. Где ты «базируешься» сейчас?

Последние девять месяцев разделил между Майами и Юрмалой. Раньше география была шире, но пандемия сильно повлияла на стиль жизни. И, кстати, не могу сказать, что только в худшую сторону.

У тебя всегда было несколько направлений в бизнесе. Как сейчас?

Диверсификация никуда не делась. Если говорить об основных направлениях, то это development в недвижимости, IT-технологии и производство пищевых продуктов.

Пищевая промышленность – это, конечно, ALIMCOM, недвижимость – тоже понятно, а вот IT – это для меня абсолютно новая информация. Сфер для применения IT-технологии – миллион. В чем ты специализируешься?

Наш IT-холдинг занят, в первую очередь, реформами налоговых систем в целом ряде стран. Мы разработали и развиваем целый ряд продуктов, который помогает переводить ряд бизнес-процессов, связанных с налогообложением в онлайн и в «реальное время». Этот сегмент принято называть B2G (Business to Government).

А регионы действия холдинга? Бывшие страны СССР?

Они тоже есть, но больше контрактов у нас заключено в Западной и Восточной Европе и в Латинской Америке. Сейчас мы работаем в 14 странах.

Можешь коротко сформулировать суть продукта?

Наш продукт позволяет экономическим агентам отчитываться перед налоговыми органами в режиме онлайн, а оператор фискальных данных видит каждую транзакцию. При этом параллельно организуется налоговый учет и исчисление налогов. Так что в перспективе можно говорить о том, что малому и среднему бизнесу не потребуется даже бухгалтерия, кроме ее аналитической функции, а уплату налогов и отправку отчетности можно совершить одним «кликом».

Интересная тема, будущее наступает уже сегодня. А в Молдове вы не пробовали работать? Все-таки для тебя Молдова родная страна…

Мы готовы представить продукт в Молдове, молдавская экономика только выиграет от такой автоматизации, да и, по любому, это необратимый процесс. Сейчас, когда будет ясность с властью и будет понятно, кто принимает решения, мы снова вернемся к переговорам о нашем продукте.

Ты сказал, что мотался весь год между Майами и Юрмалой. Головной офис IT-холдинг в Прибалтике?

Нет, у нас пять хабов по миру и штаб-квартира в Барселоне.

А почему тогда Прибалтика? У тебя там тоже корни?

Нет. История моей семьи много поколений связана только с Молдовой, ну или, если придерживаться исторических названий, то с Бессарабией. А Юрмала появилась в нашей жизни довольно случайно и довольно прозаически. В первый раз мы туда попали, когда Игорь Крутой пригласил нас на «Новую волну». После нескольких конкурсов стали приезжать туда каждое лето, в Майами климат летом не самый приятный. Несколько лет снимали недвижимость, а потому уже и приобрели.

Теперь я понял, почему мне сказали, что одна из восстановленных на твои пожертвования синагог – в Юрмале. Эммануил, честный вопрос. Мы – почти ровесники. Родились в СССР. О религиозности тогда говорить не приходилось, все мы были пионерами и комсомольцами. Когда ты обратился к религии?

В середине 80-х годов мы с семьей переехали в США и можно говорить, что именно тогда я начал соблюдать обычаи и обряды. Но я и сейчас далек от ортодоксальной религии, просто я чувствую внутреннюю необходимость поддерживать в меру своих сил религиозную жизнь еврейской общины в тех странах, где я живу или в Молдове, откуда я родом и с которой меня продолжают связывать самые близкие связи.

Знаешь, сам я точно далек от религиозности, но историю люблю очень. Недавно смотрел одну программу, о событиях 1492 года, которые изменили судьбы мира и Европы. Для меня 1492 год – это год открытия Колумбом Америки. Но в программе, которую я смотрел, было четко определено, что с точки зрения Средневековой Европы открытие Америки в 1492 году было не столь резонансным, как изгнание испанскими монархами евреев из Испании. Когда начался массовый исход евреев в Османскую империю, которая их приняла. Тут мне захотелось почитать что-то об истории евреев, как народа. Посоветуешь книгу?

Есть масса книг, но я сам читал и тебе советую двухтомник еврейского историка Макса Даймонда. Кстати, он сам выходец из Финляндии.

Если говорить о «личной» истории…. Ты свою родословную далеко знаешь? Я, к сожалению, не дальше своей бабушки и 1910 года. По отцовской линии на шаг дальше, но – не более.

По отцовской линии наша семья жила в Флорештском районе несколько сотен лет. Есть документальные свидетельства и памятники, которые указывают, что уже в 1830 году они были очень зажиточными, у них была мебельная мануфактура, несколько магазинов, земельные участки. А мои предки по материнской линии жили в Унгенах. Это я говорю о датах в районе 17-18 века. Гриншпун – фамилия с немецкими корнями, так что мы – чистые ашкенази, из Восточной Европы.

Вот теперь вопрос о восстановлении синагог. Мне говорили, что ты профинансировал восстановление трех синагог. Одна – в Кишиневе, одна – в Юрмале, а третья?

Третья, и она самая большая – в Нетании, в Израиле. Это громадный общинный центр, где в день молится 1000 человек. Очень значимый объект для религиозной жизни Израиля. Вторая синагога в Юрмале. Единственная синагога в Юрмале была разрушена в начале Второй Мировой войны. Предварительно, перед тем, как принять решение о строительстве синагоги я много общался с местными евреями и, в итоге, принял решение профинансировать строительство синагоги и пригласить туда раввина. Получился очень удачный проект, который объединил евреев Юрмалы. По сути, мы заново создали еврейскую общину, она теперь успешно функционирует. Сейчас у синагоги три Торы, одну из них подарил синагоге я.

И – Кишинев?

Да. Здесь я уже объединил усилия с партнерами – Александром Билинкисом и Александром Вайнштейном. Но эти три синагоги не единственные, в восстановлении или строительстве которых я участвовал. Во всех странах, где я достаточно долго находился, я считал своим долгом внести посильный вклад в поддержку синагог. Поэтому мой вклад есть в Монако, в Майами сейчас строится большой общинный центр для русскоязычных евреев стоимостью около 12 миллионов долларов. Не прекращаю помощь и Кишиневу – сейчас это будет самая большая синагога в городе, синагога Раввина Цирельсона.

Кроме Юрмалы ты пригласил раввина и в Кишинев?

Да. Это очень непросто, найти подходящего для общины раввина. Учитывая переплетение интересов, он должен быть очень дипломатичным и неконфликтным человеком, суметь органично войти в жизнь общины. И я счастлив, что и в Кишиневе и в Юрмале раввины смогли так гармонично влиться в жизнь общины.

В 2019 году ты стал первым вице-президентом Евро-Азиатского Еврейского Конгресса. Что значит для тебя этот пост, и как международные еврейские организации влияют на мировые тенденции?

Евро-Азиатский Еврейский Конгресс – мощная политическая организация на постсоветском пространстве, но не только. Его представительства есть и в странах Восточной Европы, и в Японии, и в Гонконге, и в Новой Зеландии и Австралии. Я был вице-президентом Конгресса еще в 2010 года, но в позапрошлом году мне предложили пост первого вице-президента. Теперь я отвечаю за тот регион, где у меня исторически сильные деловые и политические связи – это «страны», Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Что касается тенденций в мире, то барометр отношения к евреям либо сохраняется на прежнем уровне, либо, что очень прискорбно, качнулся вниз. Причем «вниз» - это речь идет о таких развитых странах, как Бельгия, Германия, Франция и, даже, США. Они перестали быть безопасными для евреев. Это очень серьезные и беспокоящие всех нас процессы. И Евро-Азиатский Еврейский Конгресс, и я в том числе, прилагаем все возможные усилия, чтобы развернуть этот негативный вектор.

Кстати, пандемия как-то отразилась на этих процессах?

Тут не думаю. Скорее, в связи с пандемией, я еще раз бы хотел подчеркнуть, на что способно общество или страна, когда они готовы к любым вызовам и умеют действовать эффективно и сообща.

Это ты про кампанию по вакцинации в Израиле?

Именно. Израиль первая странна в мире, которая обеспечила 100% вакцинацию взрослого населения. Я считаю, что это достойный пример и опыт, который стоит учесть и остальным странам.