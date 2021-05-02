Укрепление курса лея - явление временное: прогноз на май

К середине мая курс национальной валюты будет больше «стремиться» к отметке 18 леев за доллар.

Сейчас, в период праздников, покупателей на рынке не наблюдается, что особенно заметно по юридическим лицам. Но уже к середине мая ситуация изменится. Такого прогноза придерживаются валютные дилеры.

- Несмотря на небольшое укрепление курса национальной валюты в канун праздников Святой Пасхи, к концу первой декады мая ее курс вновь вплотную приблизится к рубежу 18 леев за доллар США. Сейчас лей становится «крепче» по той причине, что на рынке нет покупателей валюты, что особенно заметно по юридическим лицам, - цитирует слова валютного дилера infotag.md.

В ситуации, когда юридические лица не покупают в больших объемах валюту и при этом Национальный банк не выходит на рынок с покупками валюты, курс лея незначительно укрепляется, но сил ему для этого явно не хватает. Но как только в третьей декаде банки получат заявки операторов газового рынка и рынка нефтепродуктов на покупку валюты для расчетов за импортируемые в Молдову энергоресурсы, курс лея начнет сдавать позиции. Тогда курс приблизится к символическому для лея рубежу 18 леев за доллар США.

В то же время дилеры отметили, что в этом году в канун Пасхи на рынке не ощущался приток наличной валюты от физических лиц. При этом многие игроки на валютном рынке не видят серьезных предпосылок к тому, чтобы национальная валюта могла существенно укрепляться.

- И то укрепление, которое на рынке наблюдалось в последние дни апреля, в первую очередь следует напрямую увязывать с тем, что спрос на валюту перед праздниками упал, и в этой ситуации регулятор не прибегает к покупкам валюты, - отметил профессиональный участник рынка, предположив, что регулятор делает это сознательно, чтобы чуть-чуть укрепить лей.

По мнению специалистов, на рынке присутствуют факторы, которые свидетельствуют, что Национальный банк устраивает нынешнее курсовое соотношение лея к доллару США и евро. А значит, банк не будет вмешиваться в ситуацию, предпочитая, чтобы спрос на валюту удовлетворялся ее предложением.

На пятницу, 30 апреля, и выходные НБМ установил официальные курсы валют: цена доллара США составила 17, 7992 леев, цена евро – 21,5735 леев.

Подготовил Михаил Генчу