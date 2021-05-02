Ткачук: «Есть депутаты, правительство и одна девчонка, которые знают, как.....

Экс-советник президента РМ, бывший депутат парламента, один из лидеров внепарламентской партии «Гражданский Конгресс» Марк Ткачук прокомментировал ситуацию, сложившуюся на ГП «Железная дорога Молдовы». Заявление прозвучало в эфире передачи «Территория свободы» с Лилией Бураковски, сообщает lisa.md.

«Зарплату железнодорожникам надо выплатить. Как это сделать? Для этого есть 101 депутат, получающий зарплату, правительство, получающее зарплату, ещё одна девочка, которая сидит в здании напротив парламента и тоже получает зарплату, и вся шпана её хипстерская тоже получает зарплату и сидят в кабаках и жрут, а железнодорожники 4 месяца не получают зарплату», заявил Ткачук.

«Мы уже как-то говорили о способах выплаты зарплаты железнодорожникам. Но если во главе страны клептократы, жулики, бояре – то конечно, им плевать на железнодорожников, потому что они, видите ли, «нерентабельны»», - отметил политик.

Экс-депутат подчеркнул, что представляемое им политформирование находится в тесном контакте с сотрудниками ЖДМ и не понаслышке знает о проблемах, с которыми они сталкиваются.

«Мы не собираемся пиариться на их беде. Мы знаем, как там тяжело, какая там пропасть», подытожил Марк Ткачук.