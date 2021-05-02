Почему Маноле допустили к «главному насесту» - мнение журналиста

Неужели в Молдове наступило двоевластие, и корни его кроются в лете 2019 года? Этот вопрос обсудили участники эфира аудиоподкаста «Просто о сложном» на тг-канале телеведущей Нины Димогло.

– У меня создалось ощущение дежавю, этакая аллюзия на середину 1917 года в России, когда Временное правительство и советы принимали собственные постановления, часто противоречащие друг другу, и в стране царило двоевластие. Аналогичное двоевластие происходит сегодня в Молдове, когда один политический лагерь опирается на парламент, другой – на администрацию президента и Конституционный суд. Интересно, на чью сторону встанет полиция, прокуратура и госбезопасность, если ситуация обострится? - отметил журналист «Блокнот Молдова», автор проекта «Случайный корреспондент» Николай Костыркин.

Говоря о том, каким способом попала в Конституционный суд Домника Маноле, ставшая одним из камней преткновения в сложившейся ситуации, и почему тогда, в 2019 году, Партия социалистов не воспрепятствовала ее назначению, Костыркин заметил, что в тот период ПСРМ, объединившись с Майей Санду и Андреем Нэстасе, чтобы отобрать власть у Влада Плахотнюка, предоставила «правым» полную свободу действий, понимая, что они, в итоге, ошибутся, что и произошло с Санду, попытавшейся полностью контролировать процесс назначения нового генерального прокурора.

– Санду сотоварищи сделала много ошибок, в ПСРМ это изначально и предполагали, дав ей возможность некоторое время ошибаться, чтобы затем ликвидировать тот кабмин. Это была блестяще сыгранная партия. Повлияла ли она позитивно на судьбу нашего народа, пусть каждый решает сам, - сказал Костыркин.