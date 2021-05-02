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Здоровье
Известный врач рассказал, кому придется сделать три укола вакцины от коронавируса
02.05.2021

У части населения защитные антитела не вырабатывают ни после прививки, ни после перенесенного заболевания. Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как сделать так, чтоб жить было не только здОрово, но и здорОво. В одной из программ речь зашла о том, кто может заразиться коронавирусом повторно.

Оказывается, в марте 2021 года в Дании было опубликовано исследование на эту тему. Ученые провели анализы у 525 339 человек. У 11 068 из них ПЦР-тесты, которые определяют наличие или отсутствие sars-cov-2, были положительными. То есть столько обследованных в той или иной форме - тяжелой, легкой или даже бессимптомной - имели коронавирус. Группу «положительных» продолжили отслеживать и спустя некоторое время (достаточное для выздоровления) у них вновь взяли ПЦР-тесты.

Оказалось, у 72 человек он снова положительный, что свидетельствовало о том, что у них инфекция либо перешла в хроническую форму, либо произошло повторное заражение. Таким образом, повторно инфицированными оказались 0,65%. То есть шанс многократно заражаться ковидом, можно сказать, ничтожен. Но он все-таки есть.

Кто может заболеть еще раз:

- люди, имеющие врожденный иммунодефицит. У них просто нет клеток крови, которые вырабатывают защитные антитела, либо клеток, которые распознают «врага» - инфекцию. Но вы о таком своем состоянии непременно будете знать, потому что вас с рождения будут сопровождать постоянные болезни.

- С возрастом количество защитных иммунных т-клеток, лимфоцитов, падает. У людей старше 60 лет их в сотни, тысячи раз меньше, чем у детей. И чем более пожилой человек, тем ниже иммунитет. Так что люди преклонного возраста могут не выработать после прививки необходимое количество защитных антител.

- активность и деятельность лимфоцитов подавляют ожирение и диабет I и II типов. Самих клеток может быть достаточно, но работать они будут плохо.

- онкологические больные и люди с аутоиммунными заболеваниями, потому что они часто получают терапию, подавляющую иммунитет.

Обратите внимание: перечисленные состояния не означают, что у человека обязательно не возникнет иммунитет после болезни или прививки. В подавляющем большинстве случаев защита все-таки выработается. Но у очень небольшой группы людей даже после двухфазной прививки антител может не оказаться.

- Есть ли шанс для таких людей повысить свои антитела? - задала вопрос ведущая программы Елена Малышева?

Ей ответил врач-иммунолог Андрей Продеус:

- Для этого существует возможность и протокол предполагает третью ревакцинацию. Для того, чтобы сделать еще одно предупреждение, еще один посыл иммунной клетке: иди, дорогая, поработай, выработай необходимые антитела.

- А для переболевших? - уточнила Елена Васильевна.

- А для переболевших есть буст. Так называется однократная прививочная доза, которой мы пытаемся стимулировать иммунную систему произвести достаточное количество антител.

Если иммунитет не работает нормально из-за химиотерапии у онкобольного, врачи ждут, когда в курсе лечения наступит перерыв - и бустируют вакциной пациента.

Анна Макеева


 
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