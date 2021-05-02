Паскару: «Вылезли все эти политические барбосы, которых нужно за коррупцию бетонировать»

Те, кто сейчас кричит о борьбе с коррупцией, являются самыми большими коррупционерами.

Об этом заявил представитель Партии социалистов Николай Паскару в эфире программы «Эксклюзивное интервью» с Ниной Димогло на телеканале РЕН Молдова.

По словам Паскару, лица, о которых он повел речь, защищают только геополитические и свои шкурные интересы.

– И придут все эти барбосы политические на выборы и начнут бить социалистов. Всем им дали по мешку денег. Их отмывают за большие деньги целые медиа-империи и весь негатив направляют на нас. Это технологии, а на самом деле, они замешаны во всех бедах нашей страны. Неужели народ этого не видит?! За все их коррупционные деяния в Китае их бы просто забетонировали, - заявил Николай Паскару.

Подготовил Михаил Генчу