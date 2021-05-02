Крокодилица Геннадия из Кишиневского зоопарка попала на видео: 43 года, а туда же - сбежать к водоему

Любимица зоосада собирается переселяться в летний вольер, а пока преодолевает высокие препятствия. Любимица посетителей Кишиневского зоологического сада - крокодилица Геннадия готовится к переселению в летний вольер. Это происходит уже третий год подряд.

Переезд в "летнюю резиденцию" можно проводить тогда, когда дневная температура приблизится к 25-28 градусам тепла по Цельсию. В противном случае зубастое земноводное рискует заработать проблемы со здоровьем. Всё-таки крокодилица изначально - обитательница мест с куда более тёплым климатом, а наш "задумчивый" апрель для неё холодноват. В освободившемся вольере летом обитает парочка попугаев ара.

Сейчас хищница живёт в тёплом зимнике. Здесь поддерживается температура в +23, имеется место для манёвров и собственная ванна. Подойдёшь к стеклу, заглянешь - сидит себе под согревающей лампой, загорает. Сразу кажется что уснула, а то и вовсе в анабиоз впала. Это то самое состояние в которое впадают мишки, укладываясь на зимовку в берлогу. Но это обманчивое впечатление.

Пример? На минувшей неделе.

У крокодилицы манеры не слишком утончённые, поэтому чистить водоём и вольер нужно регулярно. Конечно, терпеть пришельцев никто не собирается и мадам бодро щёлкает зубами на каждого, кто осмелится войти. Не заходим в вольер, когда зверушка рядом с дверью и всего делов. Ан нет!

Видимо нынешней весной подросшая Геннадия ощутила зов предков или клич природы, уж неясно. Но рядовая уборка превратилась в целое приключение.

Началось как обычно - крокодил грелся на солнышке, перегородку опустили (закрыв доступ животного к людям), бассейн вычистили. Помещение покинули, включили воду чистую для наполнения водоёма - оп! Геннадия раскрыла хитрый жёлтый глаз и покосилась за ограждение: "Водичка? Свежая? Ммм!"... а морда-то не пролазит. Ни так, ни эдак не обойти перегородку. Геннадия против такого безобразия!

Что предпринял крокодил? Полез вверх! Внутренняя камера наблюдения в вольере сняла как земноводное взобралось на деревянную стенку и радостно обрушилось в воду, брызгаясь.

Геннадия будто напомнила окружающим, что она хоть и любимая питомица террариума, но ее статус опасного хищника никто не отменял.

Надежда КИШИНЕВСКАЯ