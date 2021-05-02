Ион Чебан: Пасха - это чудо, которое может сделать нас лучше

Примар Кишинева поздравил горожан с Пасхой.

– Христос воскрес! В это светлое утро мы говорим друг другу "Христос Воскрес". Этот великий день мы проводим вместе со своими родными и близкими. Многие из нас празднуют в кругу семьи, но некоторые будут находиться за тысячи километров от своих детей, от родительского дома, от праздничного стола и дивного аромата куличей.

Им придется поздравлять друг друга через экраны компьютеров или по телефону. Однако где бы мы ни находились - мы вместе, мы оптимистичны и уверены в завтрашнем дне. Уверенность в том, что наши близкие здоровы, делает нас сильнее. Совместными усилиями мы сможем преодолеть пандемию и вернуться к нормальной жизни.

Дорогие друзья!

Праздник Воскресения Иисуса Христа - это божественное чудо, которое мы празднуем каждый год с великой радостью в душе. Это чудо, которое может сделать нас лучше, наши помыслы - чище, наше отношение друг к другу - добрее. По случаю Святой Пасхи искренне желаю вам добра и здоровья, света, душевного спокойствия и согласия во всем! Желаю, чтобы дух пасхальных праздников чувствовался в каждом доме! Счастливой Пасхи! Христос воскрес! – написал Ион Чебан в соцсетях.

Подготовил Михаил Генчу