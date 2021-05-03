Дьяков ответил на вопрос о возможности возвращения Плахотнюка в Молдову

"В страну да, в политику - нет". Дмитрий Дьяков, почетный президент Демократической партии, дал понять, что у Плахотнюка в настоящий момент нет никакой связи с ДПМ. Плахотнюк, теневой лидер ДПМ, покинул страну почти два года назад, но многие считают, что он еще влияет на происходящие в стране процессы. Дьяков уверен в обратном - более того, он не видит перспективы возвращения Плахотнюка в политику Молдовы:

- Я не вижу проблемы в возвращении гражданина Молдовы в страну, если у него нет проблемы с государственными органами. Он - свободный человек. Но если хочет в политику - может в Pro Moldova или Pentru Moldova, но не к нам, - заявил Дьяков в интервью Unimedia.info.

Автор: Михаил Генчу