Умер мужчина, на которого напал тигр в Кишиневе

Сотрудник Кишиневского зоопарка, пострадавший от тигра, умер. Мужчина скончался в Больнице скорой помощи в столице, сообщает источник «Блокнот Молдова», близкий к кулуарной стороне происшествия.

Сметь наступила 30 апреля, но информация о трагедии стала циркулировать в общественном пространстве только сейчас. В данный момент по факту производственной травмы проводятся различного рода разбирательства, в том числе и судебные, сообщает источник.

Известно, что мужчина, будучи в больнице, находился в коме, но затем вышел из нее.

Ранее «Блокнот Молдова» сообщал об инциденте в кишиневском зоопарке, когда тигр набросился на сотрудника. В результате 58-летний мужчина получил серьезные травмы, он перенес несколько операций.

Инспекция труда изучила все обстоятельства инцидента. По мнению экспертов, предварительной причиной нападения хищника на человека стало банальное несоблюдение техники безопасности. Комиссия установила, что мужчина зашел в вольер один, хотя по правилам его должен был страховать хотя бы один из сотрудников зоопарка.

- Мало того, воскресенье, когда всё и произошло, считается у крупных хищников голодным днем – в этот день их не кормят. Поэтому человеку вообще нечего было делать в вольере, - сообщил инспектор Государственной инспекции труда Андрей Присэкарь.

Подготовил Михаил Генчу