Майя Санду пойдет на очередное нарушение Конституции: какие цели преследует президент

Как бы это парадоксально ни звучало - несколько дней назад в Молдове состоялся очередной государственный переворот. Наверное, впервые в мировой практике власть в стране захватили судьи Конституционного суда, которые фактически отобрали у парламента страны все полномочия, решив, что «шестисудейчество» вправе принимать решения не только касающиеся внутренней и внешней политике, но и связанные с роспуском депутатского корпуса – законно избранных народных избранников.

Можно по разному относиться к депутатам парламента, но их выбирали граждане молдавского государства, доверив этой группе лиц управление страной. Что же касается представителей КС, то на сегодняшний день они представляют интересы лишь одной из политических партий, фактически возглавляемой президентом Санду.

Глава государства, в свою очередь, с завидным упорством с момента своего избрания преследует лишь одну цель – распустить депутатский корпус, в котором находятся в том числе и ее единомышленники…

По мнению многих политологов и журналистов, представляющих как левый, так и правый фланг, в результате этого незамысловатого решения Майя Санду намеревается полностью захватить власть в стране, сформировав подконтрольное парламентское большинство, которое утвердит правительство из числа действующих советников президента.

«Санду готовится стать владычицей Молдовы», «В Молдове в случае досрочных выборов победу может одержать партия Майи Санду», «Очередной провал ПСРМ в Конституционном суде» - вот лишь несколько примеров заголовков новостных статей, посвященных событиям, произошедшим в Молдове за последние дни.

Отрадно, что молдавской проблематикой заинтересовалось даже всемирное известное катарское издание Al Jazeera, прославившееся в свое время тем, что транслировало в эфире заявления международного террориста Усамы бен Ладена. «Президент Молдовы Майя Санду назначила досрочные выборы на 11 июля: шаг проевропейского президента Майи Санду направлен на восстановление баланса сил в бывшей советской республике» - пишут журналисты из своей штаб-квартире в Дохе.

Однако на данный момент президент и ее сторонники пока не преодолели последнее препятствие, открывающее им путь к заветным внеочередным выборам: на их организацию в бюджете страны просто нет денег.

Характерно, что бывший глава кабмина Ион Кику предупреждал представителей всех политических партий об этом еще в прошлом году. Более того, экс-премьер обращал внимание на то, что бюджет Молдовы на 2021 год предусматривает получение Кишиневом финансовой помощи от МВФ и ЕС, которая на данный момент (по крайне мере в полном объеме) до сих пор не поступила.

Абсурдность ситуации заключается еще и в том, что, согласно заявлениям сторонников Санду, получение кредитов и субсидий из стран Запада напрямую зависит от преодоления конституционного кризиса, из которого наша страна якобы выйдет после изменения состава парламента, который не может быть переизбран, потому что на это не хватает средств.

Обратимся к молдавскому законодательству: «Обеспечение средствами, необходимыми для проведения выборов: расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, несет государственный бюджет» - гласит статья 38 Кодекса о выборах.

Однако что делать, когда на эти нужды не предусмотрены средства?!

Исходя из заявления госпожи Санду, которая сказала, что правительство выделит (считай - обязано выделить) из государственного бюджета необходимые финансовые средства для подготовки и проведения выборов, президент и ее команда не собираются отступать… На наш взгляд, глава государства может пойти несколькими путями.

Самый безболезненный для Молдовы – это получение иностранного финансирования на проведение цирка с выборами. Однако маловероятно, что на Западе еще остались страны, готовые за красивые глаза (образное выражение) Майи Санду поделиться денежными средствами на поддержку «проевропейского пути государства днестровского региона», да и с точки зрения молдавского законодательства это выглядит по крайне мере нелогично. Во-первых, такие соглашения должны быть одобрены парламентом страны, а, во-вторых, как мы уже писали выше, проведение выборов должно проходить за счет государственного бюджета.

Естественно, «шестисудейчество» может пойти на очередное преступление: в обход парламента дать право президенту на заключение соответствующих финансовых соглашений, а затем поручить правительству включить заграничную помощь (кредит) в состав бюджета.

Тем не менее, с учетом того, что пресловутой иностранно помощи пока что нет и не предвидится, высока вероятность того, что Майя Санду изберет другой путь, заставив правительство профинансировать выборы за счет будущих зарплат бюджетников и пенсий. Чисто теоретически если в дальнейшем Кишинев компенсирует эти средства за счет очередного транша МВФ, работники государственных учреждений и пенсионеры могут даже не узнать, что голосование прошло за их счет. Однако если зарубежные партнеры откажут Кишиневу, то может сложиться такая ситуация, что сотни тысяч людей останутся без средств существования!

Кстати, еть и еще один интересный нюанс. В органах государственной власти уже который день активно муссируются слухи о возможном массовом увольнении (по собственному желанию) высокопоставленных чиновников, которые просто не хотят брать на себя ответственность за преступления Санду и «шестисудейчества».

Возникает логичный вопрос: ради чего президент и ее команда затеяли все это, ради чего они идут на преступления, нарушают не только условные пункты местного законодательства, но и ставят под угрозу будущее тысяч простых молдаван?!

По мнению отдельных журналистов, ответ на этот вопрос очевиден: «чтобы стать владычицей Молдовы»… Тем не менее, это не светит Майе Саду даже при самом удачном для нее исходе внеочередного голосования.

Так, исходя из усредненных данных социологических опросов, в парламент страны пройдут: «Действие и солидарность», социалисты, партия «Шор», несколько депутатских мандатов могут получить представители «Нашей партии», а также Андрей Нэстасе и его сторонники.

Грубо говоря, действующий состав парламента практически не претерпит изменений, и для стабилизации ситуации в стране Санду все также придется искать компромиссное решение по формированию правительства с командой Игоря Додона.

Что мешает ПДС сесть за стол переговоров с ПСРМ прямо сейчас - остается загадкой…

При этом все же определенные изменения в депутатском корпусе произойдут: в парламенте останется фактически одна правая партия – «Действие и солидарность». Все же остальные формирования (ПДП, демократы - в том числе бывшие, группы румынских националистов) превратятся фактически в общественно-политические объединения, которые для лоббирования своих интересов на республиканском уровне будут вынуждены идти на поклон к Майе Санду.

Стоит упомянуть и тот факт, что после этих выборов Андрей Нэстасе должен будет окончательно забыть про все свои амбиции и понять, что пик его карьеры был несколько лет назад, когда он исправно играл роль тени Санду, не претендуя ни на что более.

Вот и получается, что внеочередное голосование, которого президент добивается с завидным упорством, используя всевозможные преступные методы, организуется лишь с одной целью: чтобы глава государства стала окончательной владычицей, но не Молдовы, а лишь проевропейских сил.

Александр МЕДВЕДЕВ