На Пасху в Молдове было +29. Дальше будет немного легче.

На Пасху в Молдове было +29. Дальше будет немного легче.

3 мая 2021, в праздничный пасхальный понедельник, в Молдове температура будет ниже на 10 градусов, по сравнению с невыносимо жарким воскресеньем.

Синоптики зафиксировали на юге страны 2 мая +29 градусов.

В понедельник в республике днем температура воздуха будет в пределах +16...+18 градусов на юге и в центре страны.

На севере Молдовы - +14...+16 градусов.

Переменная облачность.

Осадков не ожидается.

Скорость ветра - до 17 км/час.

В общем, вполне комфортная погода.

В последующие сутки погода существенно не изменится.

@Telegram KP