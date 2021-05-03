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Общество
На Пасху в Молдове было +29. Дальше будет немного легче.
03.05.2021

На Пасху в Молдове было +29. Дальше будет немного легче.

3 мая 2021, в праздничный пасхальный понедельник, в Молдове температура будет ниже на 10 градусов, по сравнению с невыносимо жарким воскресеньем. 

Синоптики зафиксировали на юге страны 2 мая +29 градусов.

В понедельник в республике днем температура воздуха будет в пределах +16...+18 градусов на юге и в центре страны.

На севере Молдовы - +14...+16 градусов.

Переменная облачность.
Осадков не ожидается.
Скорость ветра - до 17 км/час.
В общем, вполне комфортная погода.

В последующие сутки погода существенно не изменится.

@Telegram KP


 
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