«Евровидение» в этом году может пройти с присутствием зрителей

На «Евровидение-2021», которое в этом году пройдет в Нидерландах, будут допущены максимум 3,5 тыс. зрителей. Об этом сообщается на сайте конкурса, передает noi.md.

Также организаторы указали, что билеты будут доступны только для тех, кто их купил на шоу 2020 года, отмененное из-за пандемии коронавирусной инфекции. Продажи для широкой публики не будет. «Максимум 3,5 тыс. зрителей будут допущены в концертный зал «Ахой» в Роттердаме, что составляет 20% его вместимости», — отметили организаторы. Уточняется, что речь идет о допуске публики на финал, два полуфинала и шесть репетиций.

Для прохода в концертный зал зрители должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не ранее чем за 24 часа до начала мероприятия. Также организаторы попросили всех пройти повторное тестирование в течение пяти последующих дней.

«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. Эта страна завоевала право на проведение конкурса в 2019 году, однако, в 2020 году мероприятие впервые за всю его историю отменили из-за пандемии.