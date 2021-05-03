Депутат: Штрафы, наложенные в период ЧП, нужно отменить, а деньги вернуть

После того, как чрезвычайное положение было объявлено неконституционным, штрафы, применявшиеся к гражданам в этот период, должны быть отменены.

Об этом заявил депутат Платформы DA Ливиу Вовк, сообщает deschide.md

По словам парламентария, «МВД должно в срочном порядке рассмотреть и отменить все штрафы, примененные к гражданам во время чрезвычайного положения, объявленного 31 марта 2021 года».

Вовк утверждает, что «со вчерашним решением Конституционного суда, постановления, принятые Комиссией по чрезвычайным ситуациям, теряют свою юридическую силу, и штрафы за несоблюдение запретов, наложенных этой Комиссией, в том числе за несоблюдение особого режима передвижения в ночное время, необходимо отменить, а деньги следует вернуть гражданам».

Депутат отметил, что «на 20 апреля полиция уже наложила на обнищавших граждан более 3 975 тысяч штрафов на сумму более семи миллионов лей».

«Правительство и Министерство внутренних дел должны действовать незамедлительно и найти решения, чтобы отменить эти штрафы и вернуть деньги гражданам, иначе суды будут наводнены тысячами запросов о пересмотре», - заключил депутат.

28 апреля Конституционный суд признал неконституционным введение чрезвычайного положения на всей территории Республики Молдова.