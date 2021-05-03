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Экономика
Государство выделит 20 тысяч евро адвокатам по делу о концессии аэропорта
03.05.2021

Исполнительная власть Республики Молдова выделит более 20 тысяч евро юридической фирме, защищающей интересы Республики Молдова в Стокгольме по делу о концессии Международного кишиневского аэропорта, передает deschide.md.

Кабинет министров одобрил проект постановления, которым Агентство публичной собственности выделяет из резервного фонда правительства сумму в леях, эквивалентную 19 700 евро на оплату услуг экспертизы, свидетелей, а также 1075 евро за оплату стенографических услуг, предложенных Ассоциированным адвокатским бюро Buruiană & Partners в процессе защиты интересов государства в деле международного инвестиционного арбитража Komaksavia Airport Invest LTD против Республики Молдова, передает deschide.md

Проект должен быть представлен на антикоррупционную экспертизу Национальному антикоррупционному центру.


 
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