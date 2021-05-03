Экономика Государство выделит 20 тысяч евро адвокатам по делу о концессии аэропорта Исполнительная власть Республики Молдова выделит более 20 тысяч евро юридической фирме, защищающей интересы Республики Молдова в Стокгольме по делу о концессии Международного кишиневского аэропорта, передает deschide.md. Кабинет министров одобрил проект постановления, которым Агентство публичной собственности выделяет из резервного фонда правительства сумму в леях, эквивалентную 19 700 евро на оплату услуг экспертизы, свидетелей, а также 1075 евро за оплату стенографических услуг, предложенных Ассоциированным адвокатским бюро Buruiană & Partners в процессе защиты интересов государства в деле международного инвестиционного арбитража Komaksavia Airport Invest LTD против Республики Молдова, передает deschide.md Проект должен быть представлен на антикоррупционную экспертизу Национальному антикоррупционному центру.

Vedomosti Наш канал в Telegram

Количество просмотров: 84 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости