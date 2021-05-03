Процедура усыновления в Молдове: что пугает потенциальных родителей

Многие пары в Молдове испытывают сложности на первом этапе усыновления ребенка, заявляя, что им нужно подать много документов. Об этом в эфире радиостудии Sputnik заявила эксперт в этой области Стела Васлуян.

Согласно закону № 99 от 28.05.2010 г. "О правовом режиме усыновления", желающие усыновить детей обращаются в территориальный орган опеки и попечительства по месту жительства. В качестве подтверждения подачи заявления об усыновлении им выдается справка.

К заявлению усыновитель прилагает: копию документа, удостоверяющего личность; копию свидетельства о рождении; копию свидетельства о браке в случае усыновления супружеской парой или копию свидетельства о разводе в случае развода; справку с места работы о занимаемой должности и размере заработной платы или копию отчета о прибылях и убытках или другой аналогичный документ за последние 12 месяцев; заверенную копию акта, подтверждающего его право собственности или право пользования жилым помещением; отсутствие судимости и др.

"Многие пары испытывают трудности на первом этапе, заявляя, что им нужно подать много документов. Те, кто действительно хотят усыновить ребенка, знают, что это более тщательная процедура, но в конце концов, есть документы, демонстрирующие, что они готовы к переменам в своей жизни и отвечают всем требованиям для воспитания и обучения ребенка", – сказала Васлуян.

Специалист Департамента программ защиты прав ребенка и семей с детьми Анастасия Грузина говорит, что еще одно препятствие возникает, когда приходится ждать принятия предложения территориального органа опеки и попечительства об усыновлении ребенка. У некоторых родителей есть конкретные требования, например, возраст ребенка. По этой причине некоторые претенденты ждут дольше.

"Если пара указывает, что хочет усыновить годовалого ребенка, у него голубые глаза и другие конкретные черты лица, то они могут ждать несколько лет. В других случаях процедура занимает 9-10 месяцев", – подчеркнул специалист.

Стать приемной матерью и перейти на новый жизненный этап – ответственность, смелость и терпение. В этом убедилась и президент Национальной ассоциации приемных родителей Аурелия Сафтюк. По ее словам, "самый чувствительный период – время адаптации – как для семьи, так и для самого малыша".

"Мой ребенок адаптировался быстрее, чем я. На самом деле, все дети адаптируются по-разному. В первые полгода было труднее, пока мы не привыкли друг к другу. Я до сих пор помню, когда просыпалась ночью и видела, как она спит – я была самой счастливой", – сказала Аурелия Сафтюк Sputnik Молдова.

Хотя для некоторых семей процедура усыновления кажется довольно сложной и бюрократической, Сафтюк заявляет, что если есть желание, все возможно. Будущим родителям важно понимать, что усыновление ребенка – это в первую очередь огромная ответственность и важный шаг как для самого малыша, так и для его новой семьи.