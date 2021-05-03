На майские праздники в Молдове снова дорожает топливо на АЗС

С 3 мая на одной из автозаправочных станций в стране повысятся цены на бензин и дизтопливо.

Согласно документу, который опубликовали в социальной сети facebook, стоимость бензина Premium 95 составит 19,94 лея за литр (+0,67 лея), Premium ECTO 95 - 20,27 лея (+0,67 лея), ECTO 100 - 20,97 лея (+0,60 лея), дизельное топливо (EURO 5) - 16,27 лея (+0,32 лея), дизельное топливо (ECTO) - 16,77 лея (+0,32 лея).

В документе говорится, что данные цены действительны до следующего распоряжения "об изменении розничных цен". По словам автомобилистов, подорожание топлива намечается и на других АЗС, произойдет это сразу после праздников:

Напомним, повышение цен на топливо началось в декабре прошлого года. Тогда цена на бензин A-95 составляла 16 леев и восемь банов за литр, дизельное топливо стоило 13 леев и 46 банов, а сжиженный газ - 9 леев и 32 бана за литр.

Ранее Платформы DA Александру Слусарь опубликовал несколько страниц, которые, по его словам, взяты из отчета Совета по конкуренции о формировании цен на топливо, и которые показывают, что власти установили наличие соглашения между рядом топливных компаний