На майские праздники в Молдове снова дорожает топливо на АЗС

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Экономика
С 3 мая на одной из автозаправочных станций в стране повысятся цены на бензин и дизтопливо.
В документе говорится, что данные цены действительны до следующего распоряжения "об изменении розничных цен". По словам автомобилистов, подорожание топлива намечается и на других АЗС, произойдет это сразу после праздников:
Напомним, повышение цен на топливо началось в декабре прошлого года. Тогда цена на бензин A-95 составляла 16 леев и восемь банов за литр, дизельное топливо стоило 13 леев и 46 банов, а сжиженный газ - 9 леев и 32 бана за литр.
Ранее Платформы DA Александру Слусарь опубликовал несколько страниц, которые, по его словам, взяты из отчета Совета по конкуренции о формировании цен на топливо, и которые показывают, что власти установили наличие соглашения между рядом топливных компаний
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