Как и где красиво отдохнуть на природе

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Интересное
Пикник — это не всегда про шашлыки. Чтобы устроить отдых на природе, не обязательно забивать багажник едой и пивом.
Главная идея пикника — это весело провести время в компании друзей или семьи на свежем воздухе, а в наши дни осознанности — это еще и не приносить вреда окружающей среде.
Придерживаясь несложных правил отдыха на природе, мы с вами не только сделаем доброе дело матушке природе, но и покажем, что мы умеем заботиться друг о друге.
Для начала несколько правил:
Самое главное правило, которое нужно усвоить, выезжая на природу это, что костры рекомендуется разводить в специально отведенных местах, а если такого места нет, можно приобрести мангал, например, практичная штука и пригодится практически везде. В любом случае, так будет меньше вероятности, что огонь распространится по лесу, и вы повредите землю.
Ведь, ещё мы собрал для вас несколько интересных и необычных мест для пикника, которые как жемчужинки спрятаны в маршрутах Teleportravel.
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“Жемчужины северо-востока” – в этом маршруте, есть отличное место для пикника у Днестра, где вам точно никто не помешает. Там очень тихо и умиротворенно.
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“Панорама Днестра Моловата” – кто еще не знает Моловату? В этом маршруте, есть места и на берегу, и на вершине холма с крутым видом на Днестр.
4.
“Легенды Кэприян” – маршрут для тех кто хочет сначала прогуляться по лесу, а после отдохнуть у водоёма. Можно взять с собой треккинговые палки или велики.
5.
“Иванча и Брэнешть” – а здесь, вы отдохнете прямо в беседках, территория оборудована для комфортного отдыха на природе.
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“Загадка Тираса” – приятный отдых на берегу Днестра, в маршруте есть сразу несколько мест для отдыха, так что переходите по ссылке и изучайте.
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