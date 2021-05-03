Как и где красиво отдохнуть на природе

Пикник — это не всегда про шашлыки. Чтобы устроить отдых на природе, не обязательно забивать багажник едой и пивом.

Главная идея пикника — это весело провести время в компании друзей или семьи на свежем воздухе, а в наши дни осознанности — это еще и не приносить вреда окружающей среде.

Придерживаясь несложных правил отдыха на природе, мы с вами не только сделаем доброе дело матушке природе, но и покажем, что мы умеем заботиться друг о друге.

Для начала несколько правил:

Самое главное правило, которое нужно усвоить, выезжая на природу это, что костры рекомендуется разводить в специально отведенных местах, а если такого места нет, можно приобрести мангал, например, практичная штука и пригодится практически везде. В любом случае, так будет меньше вероятности, что огонь распространится по лесу, и вы повредите землю.

Сейчас активное время, для всяких ползучих и кровососущих насекомых. Поэтому не стоит на природу одеваться, следуя последним модным трендам. Одежда для пикника должна быть практичной, удобной и максимально закрытой, чтобы какой-нибудь клещ не залез в теплое местечко.

Обязательно мойте все овощи и фрукты дома, чтобы на природе не искать чистую воду. Не забудьте взять с собой побольше чистой воды для мытья рук, маску, антибактериальное мыло и дезинфектор, чтобы в любой момент можно было вымыть грязные руки и обезопасить себя от болезней.

Будьте благодарны природе, за то что она приняла вас в свои владения, уберите мусор после себя, и не оставляйте его собранным в пакете, ведь кроме вас его никто не уберет! Не ломайте деревья, не разоряйте гнезда и муравейники, не загрязняйте водоемы, иначе нам с вами негде будет отдыхать.

Надеемся, что это мини пособие будет всегда у вас под рукой!

Ведь, ещё мы собрал для вас несколько интересных и необычных мест для пикника, которые как жемчужинки спрятаны в маршрутах Teleportravel.

1.

В маршруте “Усадьбы в окрестностях источника Желобок”, есть отличное место у озера, где вы сможете устроить пикник и полюбоваться природой. Автор маршрута, рекомендует остановиться в этом месте и насладиться пейзажем.

2.

“Жемчужины северо-востока” – в этом маршруте, есть отличное место для пикника у Днестра, где вам точно никто не помешает. Там очень тихо и умиротворенно.

3.

“Панорама Днестра Моловата” – кто еще не знает Моловату? В этом маршруте, есть места и на берегу, и на вершине холма с крутым видом на Днестр.

4.

“Легенды Кэприян” – маршрут для тех кто хочет сначала прогуляться по лесу, а после отдохнуть у водоёма. Можно взять с собой треккинговые палки или велики.

5.

“Иванча и Брэнешть” – а здесь, вы отдохнете прямо в беседках, территория оборудована для комфортного отдыха на природе.

6.

“Загадка Тираса” – приятный отдых на берегу Днестра, в маршруте есть сразу несколько мест для отдыха, так что переходите по ссылке и изучайте.