Яйца, куличи и много мяса: как не получить пищевое отравление после праздничного изобилия

По традиции, в праздник Пасхи столы молдаван ломятся от изобилия еды. Хозяйки словно устраивают состязания, кто приготовит больше блюд.

"Холодец, голубцы, кролик, салаты. Как в селе. Еду держим в холодильнике, и едим три пасхальных дня".

"Ягненок, холодец, котлеты, традиционная еда. Надо стараться есть поменьше жиров и побольше фруктов и овощей. Я так думаю, потому что держала пост."

"Крашенки, пасха, салаты. Поедем в деревню, будем жарить мясо. Нужно есть меньше. Желудок привыкает к постной еде. Если переусердствовать, будет плохо".

Диетологи рекомендуют соблюдать сдержанность в еде. Тем более после Великого поста. В противном случае, организм может испытать пищевой шок. Употребление мяса, яиц и выпечки в больших количествах может привести к пищевому отравлению, предупреждают специалисты.

"Допустимо есть мясо, если это на пользу. Ягнятина полезна. Только такую пищу надо сочетать с салатами, овощами. А мясо с жареной картошкой неприемлемо. И яйцами нельзя злоупотреблять. Одно, максимум два в день. Но не во время главного приема пищи", - сказала нутриционист Кристина Череватенко.

Через неделю в Молдове отметят Родительский день.