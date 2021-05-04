«Продлевать будем?» Выдержит ли политический союз ПСРМ и Гагаузии испытание досрочными выборами

Вячеслав Крачун

Времени до досрочных осталось всего ничего, и это выводит на первый план тему возможных коалиций и союзов политических сил. Лидер Партии социалистов Игорь Додон уже начал соответствующие консультации с потенциальными союзниками на левом фланге. В этих условиях свой ход могла бы сделать Гагаузская автономия - не как политическая сила, но как политический союзник ПСРМ, которому принадлежит заметная роль в политических достижениях Игоря Додона.

Союз по расчёту

Вопрос, за кого голосовать, для большинства жителей автономии уже много лет решается легко и без тени сомнения - за Додона, за социалистов. Это не идеологический, а прагматический выбор. Такой себе политический союз «по расчёту», «мы вам - голоса, вы - защищаете наши интересы». Для ПСРМ этот союз оказался более чем выгодным, и итоги президентских и парламентских выборов по региону это убедительно подтверждают.

Что касается эффективности «сделки» для самой автономии, то существуют разные мнения на этот счёт. Представители социалистов навскидку назовут несколько принятых и с десяток отклонённых законопроектов, касающихся интересов региона, ну и кое-что из решений правительства, принятых в периоды, когда партия имела какое-то влияние на исполнительную власть. В целом это намного меньше того, на что чем рассчитывали жители автономии.

И тем не менее, несмотря на скептические нотки в настроениях гагаузского общества, альтернативы социалистам пока не появилось. Те, кто мог бы претендовать на роль новых «союзников Гагаузии», даже на уровне заявлений обнаруживают либо равнодушие к региону, либо незнание его потребностей и специфики, а потому внушают местным жителям мало доверия.

Продлевать будем?

На первый взгляд, сегодня оснований для пересмотра политического союза социалистов с Гагаузией нет, и дело осталось за малым - накануне досрочных выборов Игорь Додон проводит ритуальную встречу с башканом Ириной Влах (а ещё лучше для картинки - с несколькими десятками «представителей общественности»), совместный выход к прессе и дальше по отработанной схеме - скоординированная компания и ожидаемое большинство гагаузских голосов в партийной копилке.

Это приемлемый сценарий для социалистов, но этого недостаточно в нынешних условиях повышенных ставок. Игорю Додону нужно во что бы то ни стало удержать позиции в парламенте, чтобы сохранить влияние на формирование правительства. А это значит, что Гагаузию как электоральный резерв он захочет выжать до последнего голоса. Сделать это, автоматически продлив союз с властями региона, у экс-президента не получится.

Во-первых, в автономии за последние годы накопился заметный объём недовольства действиями социалистов. Во-вторых, возможности властей Гагаузии по мобилизации электората тоже имеют свои пределы. Чтобы вытащить разочарованное население к избирательным участкам, нужны убедительные аргументы. Гораздо более убедительные, чем нынешние «потому что они против НАТО и против унири». Этот момент политическое руководство региона может использовать для обозначения ряда приоритетов и попытаться их обеспечить политическими гарантиями социалистов.

Если допустить, что результаты ПСРМ на парламентских выборах позволят ей участвовать в формировании будущего кабмина, то как коснётся Гагаузии ожидаемая административно-территориальная реформа, будет ли восстановлено территориальное управление налоговой службы по Гагаузии? Взяв на себя подобные предметные обещания (места в партийном списке на выборах мы опускаем, хотя они, конечно же, тоже будут играть роль) с цифрами, расчётами и обязательством сделать эти вещи частью условий на предстоящих переговорах по формированию парламентского большинства, социалисты заслужат какое-то внимание и сохранят за собой образ политического союзника автономии. И, напротив, решив ограничить свою повестку для гагаузского избирателя на уровне «защиты от танков НАТО» и «традиционных ценностей», партия Додона покажет, что не заслуживает серьёзного к себе отношения.

Лоббизм по-гагаузски

Трудно сказать наверняка, готов ли Игорь Додон брать на себя серьёзные обязательства перед Гагаузской автономией. Пока что вопрос актуализации их с властями региона политического договора упирается в несколько другую проблему.

У Гагаузии слишком слабый опыт лоббирования интересов региона на уровне центральных властей, вследствие чего жители проходят по уже по которому кругу политических надежд и разочарований. Переход на новые правила может состояться с развитием гагаузской политики, а именно - с появлением в ней новых актеров: партий, которые с июля 2020 года, согласно решению КС, могут регистрироваться даже имея представительства только в отдельных районах.

Политическая партия, привязанная к региону и способная мобилизовать для социалистов максимум голосов, сможет не только фиксировать обещания, данные левым союзником, но и влиять на их выполнение. Отстаивать таким способом свои региональные интересы хотел бы любой район страны. У Гагаузии таких возможностей на порядок больше, но она их, правда, пока почти не использует. ​