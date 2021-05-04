Благодаря прессе на власти оказывается давление и меняются судьбы, Майя Санду

По случаю Всемирного дня свободы прессы, который отмечается ежегодно 3 мая, президент Республики Молдова Майя Санду поздравила журналистов и СМИ, которые стоят на страже этого естественного права и помогают людям получать информацию из объективных источников, передает IPN со ссылкой на пресс-релиз президентуры.

„Свободная пресса является фундаментальной ценностью для общества, которое хочет быть справедливым и открытым, построенным на принципах демократии и законности. Это общество, которое мы все хотим иметь, и я рада, что в нашей стране, несмотря на все препятствия, есть много СМИ, продвигающих эти ценности. Благодаря им на власти оказывается давление и меняются судьбы, а это и есть предназначение четвертой власти”, - говорится в обращении президента Майи Санду.

Глава государства отметила, что роль средств массовой информации заключается в объективном и правильном информировании о том, что происходит вокруг, и о том, что важно для людей - о государственных учреждениях или частных инициативах, о здоровье, культуре, справедливости или политической жизни. „На основе этой информации люди принимают для них важные решения. И сегодня, во время пандемии, объективная и правильная информация имеет еще большее значение, потому что это связано со здоровьем и спасением жизней. Поэтому быть журналистом означает и большую ответственность. В мире, где существует много подделок, пропаганды и дезинформации, способность быть объективным и не наносить вред бенефициарам информации становится одним из главных качеств тех, кто работает в СМИ”, - заявила Майя Санду.

Президент Республики Молдова добавила, что власти обязаны обеспечить СМИ свободу, гарантировать справедливые условия для их запуска и функционирования, в том числе с экономической точки зрения, обеспечить институциональную прозрачность и доступ к информации, защитить и укрепить права журналистов, чтобы ни один журналист в нашей стране не опасался, что его будут преследовать за написанное слово. „Такой должна быть настоящая свобода прессы, на благо всех”, - отметила глава государства.