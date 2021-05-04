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Усатый объявит о формировании избирательного блока
04.05.2021

Ренато Усатый объявил о предстоящей пресс-конференции, темой которой станет формирование избирательного блока.
Лидер политического формирования «Наша партия» Ренато Усатый, также являющийся примаром  муниципия Бельцы, сообщил в социальных сетях, что на утро вторника 4 мая назначена пресс-конференция в офисе Центральной избирательной комиссии РМ.

Темой пресс-конференции, как сообщает Усатый, станет «Формирование избирательного блока для участия в досрочных парламентских выборах». На брифинге политик обещает объявить, «какие партии в него войдут и как он будет называться».

В комментариях к посту пользователи соцсети уже задают вопросы и высказывают предположения о том, кто станет партнером «Нашей партии» в предстоящей электоральной кампании и для чего Усатому необходим избирательный блок.


 
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