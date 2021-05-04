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Шабаш суверенитетов: как Майя Санду ведет Молдову к ликвидации независимости
04.05.2021

Молдова за 30 с лишним лет так и не научилась жить самостоятельно. Так российская телеведущая Ирада Зейналова комментирует в программе «Итоги недели» на НТВ печальный итог политического бытия в нашей стране.

– Бывшие союзные республики вот уже 30 лет находятся в постоянном поиске нового старшего брата и самостоятельно жить так и не научились. Свою идентичность Молдова, например, ищет в максимальном приближении к Румынии, - отметила Зейналова.

По ее словам, у самих румын жизнь небогата, но в глазах молдаван румыны на определенном уровне и уже в НАТО и в Евросоюзе.

– Россия раньше пыталась объяснить, что можно дружить со всеми. Но ни в Киеве, ни в Кишиневе слышать об этом не хотят, - констатирует Зейналова.

В сюжете сказано, что президент Майя Санду пытается сменить название госязыка в Конституции, а также о беспределе со стороны текущего состава Конституционного суда.

Николай Костыркин


 
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