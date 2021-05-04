«Ворота города»: хуже, чем старый дом, может быть только огромный старый дом

Мария БУИНЧУК

Столичная мэрия обещает облагородить жилой комплекс «Ворота города» - два огромных симметричных 24-этажных здания длиной в 70 метров, поднимающихся ступенями к дороге и окаймляющие с двух сторон проспект Дачия. Издалека они напоминают гостеприимно распахнутые ворота. Это своего рода визитная карточка города. Изображение этих зданий появляется первым по поисковому запросу о молдавской столице, они считаются самым узнаваемым архитектурным символом Кишинева. А потому можно только порадоваться идее обновления этого жилого комплекса, построенного в 1986 году.

Новаторский проект

Для своего времени это был новаторский проект: скоростные лифты, квартиры с двумя балконами, нестандартная планировка. Утверждают, что для большей устойчивости при землетрясениях во время строительства была применена система «воздушных подушек», гасящих сейсмические толчки. По крайней мере, землетрясения 1986 и 1990 годов не смогли нанести зданиям сколько-нибудь значимого вреда. Дома выстояли, что говорит о надежности конструкций. При этом комплекс не входит в реестр архитектурного наследия и ни разу за 35 лет не ремонтировался.

И вот сейчас муниципалитет готов потратить на обновление «Ворот» около трёх миллионов лей, которые уже заложены в бюджет. На эти деньги предполагается теплоизолировать и отремонтировать фасады.

Обновление фасада

Как заявил начальник управления ЖКХ Ион Бурдюмов, его специалисты вместе с управлением архитектуры работают над выдачей разрешительных документов и разрабатывают техническое задание для проведения тендеров. Работы планируется завершить до конца года. «Это удастся, если в кратчайшие сроки сделают всё, что касается дизайна и процедур закупок, если не будет незапланированных проволочек», - уточнил вице-мэр Виктор Киронда.

Но обновление коснется лишь «фасадной» части – того, что бросается в глаза. Так поступают со зданиями, выходящими на центральные проспекты, во многих городах и во многих странах. Потому что никто не готов отказаться от средств, которые приносит в страну его величество туризм.

Что же касается подъездов, инженерных сетей, то средства на их ремонт накапливаются мэриями городов постепенно. В Москве, к примеру, владелец однокомнатной квартиры в 40 кв. метров перечисляет на капремонт до 30 тысяч рублей в год. И это оправданно. Потому что со временем и трубы изнашиваются, и плитка в подъездах трескается, и кое-где крыша течет.

Попробуйте поспорить с Марксом

«Ворота города» не исключение. В группе «Взаимопомощь.мд» на Facebook развернулась дискуссия о том, а стоит ли покупать квартиру в одном из этих домов. И 99 процентов комментаторов высказали свое категоричное «нет!».

Жильцы – а именно они отговаривали покупателя от его затеи – приводили доводы:«красиво было, когда только построили, теперь ужас: стены подъездов изгажены, исцарапаны», «утром и вечером лифт дождаться проблематичнее, чем маршрутку»; «газа нет, вода горячая - не горячая, без бойлера не обойтись, в подъездах тусовки наркоманов и алкашей»; «лестница на верхних этажах завалена хламом, и в случае пожара или поломки лифта вы из здания не выйдете»; «когда жила там, накачала ноги и попу»; «грязь, вонь, разбитая подъездная дорога, алкаши, бомжи, наркоманы!».

«Жил там. Все, что сказано выше, соответствует действительности. Как в общежитии! Добавьте еще вонь от очистных сооружений». А это уже афоризм: «Хуже, чем старый дом, может быть только огромный старый дом. Не гонитесь за дешевизной, лучше купите квартиру в другом доме с более низкой этажностью».

И теперь попробуйте поспорить с Марксом по поводу бытия, которое определяет сознание. Не случайно в комментариях кишиневцы советуют: «Надо по бригаде уборщиков на каждый подъезд, а всех жильцов штрафовать до тех пор, пока не отучатся гадить вокруг себя».

Муниципальная полиция должна вернуться под контроль столицы

Но есть вещи и пострашнее грязи и выкрученных лампочек в подъездах. Они говорят о плохой репутации этих двух высоток.

«Эти дома привлекают самоубийц, если вы впечатлительны, то соваться сюда не стоит», - пишут граждане.

«Я бы не советовала покупать! Снимала там квартиру, и за два года несколько раз напротив окна пролетали самоубийцы. Потом этот ужас, когда тротуар перед подъездом весь в крови... Это просто кошмарные воспоминания!».

В 2018 году в этом доме из-за плевка с балкона восьмого этажа произошло убийство. Один человек был застрелен, второй ранен. Жильцы-рецидивисты, снимавшие жилье, получили длительные сроки заключения. Но спокойнее в доме не стало. Об этом свидетельствуют звонки в дежурную часть полиции.

В МВД вроде бы вернули институт участковых, чтобы они работали с населением каждый в своем районе, но кто видел стражей порядка в домах? Разве не они должны принимать меры к пьяницам и наркоманам, к сомнительным личностям, коротающим время в чужих подъездах?

Не торговать спиртным, вернуть вытрезвители, работать с людьми

И почему в наших маркетах по вечерам торгуют спиртным? В России в определенные часы на все виды спиртного в кассах магазинов срабатывает блокиратор, и ни один кассир вам ни водки, ни вина, как ни упрашивайте, не отпустит. У нас же в любой торговой точке бери что хочешь.

В России в городах возрождают вытрезвители, убирают в ночлежки с улиц бомжей. У нас же они ночуют в подъездах, в палисадниках, из-за чего жильцы вырубают кустарники. Не беспокоит их и пожарная инспекция, которой по статусу положено следить за тем, чтобы в порядке были выходы на внешние лестницы, на крышу. Генпримар убежден, что муниципальная полиция, которая несколько лет назад была переведена в ведение центральных органов МВД, должна вернуться под контроль Кишинёва. От этого выиграет столица, считает Ион Чебан. Может, в этом есть смысл?

Но и сам столичный мэр, занимаясь хозяйственными делами, упустила такой важный фактор, как организация досуга населения по месту жительства. В столицах соседних республик при жэках и зональных ДК для жителей микрорайонов организуют бесплатные спортивные и оздоровительные секции, практикуют изучение языков, компьютеров, кружки по интересам для разных возрастов. У нас жэки упразднены, помещения под подростковые клубы распроданы, дворовые стадионы застроены, институт психиатрической помощи разрушен. А ведь люди-то остались те же самые – они по большей части просто не способны сами организовать свою жизнь.